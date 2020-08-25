Hakkari'deki tatbikat ile Mersin'deki kazada 2 askerimiz şehit oldu
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Hakkari'deki tatbikat ile Mersin'deki kazada 2 askerimiz şehit oldu

Hakkari'de alarm tatbikatı uygulaması sırasında dengesini kaybederek, kayalıklardan düşüp, ağır yaralanan Piyade Sözleşmeli Er Mesut Yıldırım ile Mersin'da meydana gelen kazada yaralanan Ulaştırma Er Cihat Şengil şehit oldu.

Hakkari'deki tatbikat ile Mersin'deki kazada 2 askerimiz şehit oldu
25.08.2020 18:53 | Son Güncelleme: 25.08.2020 18:58

Hakkari'de alarm tatbikatı sırasında kayalıklardan düşen ve ağır yaralanan bir asker ile Mersin'de 27 Temmuz'da meydana gelen trafik kazasında yaralanan er Cihat Şengil, tedavi gördüğü hastanede şehit oldu.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, "Hakkari Şemdinli bölgesindeki bir üs bölgemizde alarm tatbikatı uygulaması esnasında mevzide dengesini kaybederek kayalıklardan düşen ve ağır yaralanan bir kahraman silah arkadaşımız, derhal helikopterle hastaneye kaldırılmış ve yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak 24 Ağustos 2020 tarihinde şehit olmuştur. Adli ve idari işlemler başlatılmıştır. 27 Temmuz 2020 tarihinde Manisa'dan Mersin Taşucu Limanı'na (KKTC'ye gitmek üzere) giderken meydana gelen kazada yaralanan bir kahraman silah arkadaşımız, kaldırıldığı hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak 25 Ağustos 2020 tarihinde şehit olmuştur. Bizleri derin bir acı ve üzüntüye boğan bu olaylarda hayatını kaybeden aziz şehitlerimize Allah'tan rahmet, kederli ailelerine, Türk Silahlı Kuvvetleri ile asil milletimize başsağlığı ve sabır dileriz" denildi.

BAKAN AKAR'DAN BAŞSAĞLIĞI MESAJI

Bakanlığın Twitter'daki hesabından, Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar'ın Mersin'de şehit olan Ulaştırma Er Cihat Şengil ile Hakkari'de şehit olan Piyade Sözleşmeli Er Mesut Yıldırım için başsağlığı mesajları da yayımlandı.

Hakkari'deki tatbikat ile Mersin'deki kazada 2 askerimiz şehit oldu
Hakkari'deki tatbikat ile Mersin'deki kazada 2 askerimiz şehit oldu
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