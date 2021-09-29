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Hakkari'deki şenlikte polisler öğrencilerle uçurtma uçurdu

AA / Ulaş Güven - Haberler | Güncel
Hakkari'deki şenlikte polisler öğrencilerle uçurtma uçurdu

Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde "Büyük Kalplere Minik Dokunuşlar" projesi kapsamında İlçe Emniyet Müdürlüğünce uçurtma şenliği düzenlendi.

YÜKSEKOVA, HAKKARİ (AA) - Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde "Büyük Kalplere Minik Dokunuşlar" projesi kapsamında İlçe Emniyet Müdürlüğünce uçurtma şenliği düzenlendi.

Gençlik ve Spor ile Milli Eğitim ilçe müdürlüklerinin koordinesinde hazırlanan proje çerçevesinde şehir stadyumunda gerçekleştirilen etkinliğe 10 okuldan yaklaşık 200 öğrenci katıldı.

Öğrencilerin polislerle kaynaşmasının hedeflendiği programda polisler, öğrenci ve veliler ile halay çekti, uçurtma uçurdu.

Kaymakam ve Belediye Başkan Vekili Resul Özdemir, gazetecilere yaptığı açıklamada, engelli çocukları da kapsayan uçurtma şenliği düzenlediklerini söyledi.

Kaynaşma adına güzel bir etkinliğin gerçekleştirildiğini belirten Özdemir, "Bundan sonra hava şartları el verdiği sürece İlçe Emniyet Müdürlüğümüz ve Milli Eğitim Müdürlüğümüzün bu tür etkinlikleri devam edecektir. Öğretmenlerimiz, polislerimiz, velilerimiz ve öğrencilerimiz, herkes bugün buraya bu etkinlik için toplandı. Çok güzel bir organizasyon oldu." dedi.

Öğretmen Dilhan Kan ise "Herkes için güzel bir etkinlik oldu. Çok daha güzel etkinliklerde tekrar bir araya gelmeyi diliyorum. Öğrencilerimizin önceki yıllara nazaran ön yargılarının kırıldığı ve polislerle bir arada oldukları güzel bir etkinlik oldu. Hep birlikte halay çektik. Uçurtma uçurduk. Burada olduğum için çok mutluyum, gurur duyuyorum." diye konuştu.

Öğrenci ve veliler de güzel bir gün geçirdiklerini dile getirerek, şenliği düzenleyenlere teşekkür etti.

Programa 7. Hudut Alay Komutanı Piyade Albay Erdoğan Dur, İlçe Emniyet Müdürü Murat Güneş, İlçe Milli Eğitim Müdürü Yusuf Atael, öğretmenler, öğrenciler ve veliler katıldı.

AA / Ulaş Güven - Son Dakika Haberleri
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