Hakkari'deki 4. Kar Festivali eğlenceli etkinliklerle devam ediyor

HAKKARİ (AA) - Hakkari'de kış ve doğa turizminin geliştirilmesi amacıyla düzenlen "4. Kar Festivali"ne katılanlar, birbirinden farklı etkinliklere eğlendi.

Valilik, Belediye, Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü, Kültür ve Turizm İl Müdürlüğü ile Doğu Anadolu Kalkınma Ajansının (DAKA) desteğiyle Merga Bütan Kayak Merkezi'nde düzenlenen festivale il ve il dışından binlerce vatandaş katıldı.

Çeşitli stantların kurulduğu, polis ve jandarmanın iglo yaptığı festivalde, kar raftingi ve yamaç paraşütü yapıldı, kar voleybolu oynandı. Vali ve Belediye Başkan Vekili İdris Akbıyık da sporcularla kar voleybolu oynadı.

Reng-i Hakkari Sanat Topluluğu'nun müzik dinletisi sunduğu, sporcuların kar üzerinde güreştiği etkinliklerde, çocuklar da şişme oyun alanlarında keyifli zaman geçirdi.

Gece Yolcuları müzik grubunun konser verdiği festivalde şarkılara eşlik eden katılımcılar, halay çekerek güzel zaman geçirdi.

Katılımcıların kayak da yaptığı festivalde olumsuzluk yaşanmaması için 112 Acil Sağlık, UMKE ve Jandarma Arama Kurtarma (JAK) ekipleri de görev aldı.

Van'dan etkinliğe gelen Ümit Şen, festivalde güzel bir atmosferin olduğunu ve keyifli anlar yaşadıklarını söyledi.

Kente karşı ön yargıların bu tür festivallerle bertaraf edildiğini belirten Şen, "Hakkari'nin kış sporlarında iyi bir potansiyeli var. Rafting yaptık, efsane bir şeydi. Etkinliklerin hepsi çok güzel. Bu etkinliklerden halkın faydalanması çok güzel. Emeği geçen herkese çok teşekkür ederiz." diye konuştu.

Şanlıurfa'dan gelen Pınar Uzman da vatandaşların festivalde gönüllerince eğlendiğini dile getirerek, "Bölge için güzel bir farklılık oldu. Ortam çok renkli. Her taraftan insanlar var. Salgın sürecinde herkes için moral oldu. Buna çok ihtiyacımız vardı. Festival Hakkari'nin diğer yüzünü bize gösteriyor. Atmosfere baktığımızda her kesimden insanlar var burada." ifadelerini kullandı.