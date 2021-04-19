Hakkari'de yüksek fiyat denetimi
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Hakkari'de yüksek fiyat denetimi

Hakkari'de yüksek fiyat denetimi
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Hakkari Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri kasaplara yönelik yüksek fiyat denetimi yaptı.

Hakkari Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri kasaplara yönelik yüksek fiyat denetimi yaptı.

Zabıta Müdürü Adil Demir, Hakkari Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği Başkan Vekili Abdi Arslan ve Ticaret İl Müdürü Salih Çiftçi, bazı kasapların yüksek fiyattan satış yaptıkları ihbarı üzerine harekete geçti. Zabıta Müdürlüğü ve meslek odaları kentte faaliyet gösteren kasapları tek tek denetledi.

Hakkari Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği Başkan Vekili Abdi Arslan ve Ticaret İl Müdürü Salih Çiftçi, yeni fiyat tarifesi gelmeden kesinlikle yüksek fiyattan et satışına izin verilmemesi gerektiğini belirterek, itirazı olan kasapların meslek odalarına başvurmalarını istediler.

Kentteki tüm kasapları denetleyen ekipler, yüksek fiyata kesinlikle geçit vermeyeceklerini belirttiler. - HAKKARİ

Hakkari'de yüksek fiyat denetimi
Hakkari'de yüksek fiyat denetimi

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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