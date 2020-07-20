Hakkari'de, 'Yıldırım-2 Cilo' operasyonunda silah ve mühimmat ele geçirildi
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Hakkari'de, 'Yıldırım-2 Cilo' operasyonunda silah ve mühimmat ele geçirildi

YURT genelinde PKK'lı teröristlere karşı yürütülen operasyonlarla teröristler büyük darbe aldı.

Hakkari'de, 'Yıldırım-2 Cilo' operasyonunda silah ve mühimmat ele geçirildi
20.07.2020 22:15 | Son Güncelleme: 20.07.2020 22:35

YURT genelinde PKK'lı teröristlere karşı yürütülen operasyonlarla teröristler büyük darbe aldı. Terör örgütünü tamamen ülke gündeminden çıkarmak ve bölgede barındığı değerlendirilen teröristleri etkisiz hale getirmek amacıyla Hakkari'de başlatılan 'Yıldırım-2 Cilo' operasyonunda terör PKK'lılara ait silah ve muhimmatların bulunduğu 2 sığınak imha edildi. 

Hakkari İl Jandarma Komutanlığında görevli jandarma komando, Jandarma Özel Harekat, Polis Özel Harekat ve güvenlik korucu timlerinden oluşan 1106 personel, 74 operasyonel timinin görev aldığı 'Yıldırım-2 Cilo' operasyonunda Yüksekova ilçesi kolbaşı köyü kırsalında terör örgütüne ait 2 ayrı sığınak tespit edildi.Sınığakta yapılan arama- tarama faaliyetlerinde 2 AK-47 kalaşnikof piyade tüfeği, 39 AK-47 kalaşnikof piyade tüfeği şarjörü, 6 el bombası, 2 hucum yeleği, 6 el bombası kılıfı, 2 hucum yeleği, 1 adet Rus tipi RG 47 el bombası, 38 dragunaf fişeği, 745 adet pkm fişeği, 2 el telsizi, 3 panço,  2 adet hpg marka patlayıcı düzeneği, 6 kondaktör EYP kodlayıcı, 3 bağlantı kablosu, 3 sensör anahtarı, 1 elektrlkli fünye, ele geçirildi. Bölgede operasyonların sürdüğü bildirildi. 


Kaynak: DHA

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