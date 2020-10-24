Hakkari'de Türkiye Rafting Şampiyonası'na katılacak sporculara malzeme desteği

Hakkari Valiliği, Türkiye Rafting Şampiyonası 2. ayak yarışlarına katılacak kentteki sporculara malzeme desteğinde bulundu.

Hakkari Valiliği, Türkiye Rafting Şampiyonası 2. ayak yarışlarına katılacak kentteki sporculara malzeme desteğinde bulundu.

Vali ve Belediye Başkan Vekil İdris Akbıyık, beraberinde Türkiye Rafting Federasyonu Başkanı Fikret Yardımcı, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Ahmet Kavukçu ve İl Emniyet Müdürü Atanur Aydın ile yarışların yapılacağı Depin bölgesinde incelemelerde bulundu.

Hazırlıklarla ilgili Gençlik ve Spor İl Müdürü Emin Yıldırım ve teknik heyetten bilgi alan Akbıyık, Zap Suyu'nda hazırlıklarını sürdüren sporcularla bir araya geldi.

Akbıyık ve beraberindekiler, spor malzemelerinin bulunduğu paketleri sporculara dağıttı.

Bölgenin önemli bir organizasyona ev sahipliği yapacağını belirten Akbıyık, sporculara başarı temennisinde bulundu.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Sayim Harmancı