Hakkari'de Sokak Havanlarına Şefkat Eli

Hakkari Belediye Başkanlığı Veteriner İşleri Müdürlüğü ekipleri, bir taraftan sokak hayvanlarını beslerken diğer taraftan da yaralı hayvanlara yönelik tedavilerini sürdürüyor.

Hakkari'deki sokak havanlarını sağlık taramasında geçiren Veteriner İşleri Müdürlüğü ekipleri, kent dışında bulunan hayvanlar için de yemleme çalışması yaptı. Son yılların en ağır kış şartlarının yaşandığı Hakkari'de, sokak hayvanlarının aç kalmaması için büyük bir çaba harcayan ekipler, bu örnek çalışmaları ile vatandaşlar tarafından da tam not aldı.

Vatandaşların ihbarı üzerine Beçelan Mahallesi'nde bir sokak kedisi ile Gopsı TOKİ bölgesinde bir yavru köpek kurtarılarak Hakkari Belediyesi Sokak Hayvanları Rehabilitasyon Merkezine getirildi. Veteriner Hekim Faysal Cindioğlu, Veteriner Sağlık Teknikeri Fatih Çiftçi'nın müdahalesinin ardından hayvanlar tedavi altına alındı. - HAKKARİ

Kaynak: İHA