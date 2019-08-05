Hakkari'de kayak merkezine 100 yataklı otel yapılacak

Hakkari Valisi İdris Akbıyık, Doğu Anadolu Kalkınma Ajansı'nın (DAKA) desteklediği 'Hakkari dünyaya açılıyor' projesi kapsamında, 2 bin 800 rakımlı Merga Bütan Kayak Merkezi'nde 100 yataklı otelin yapılacağını açıkladı.

Hakkari Valiliği ve DAKA'nın destekleriyle kentteki Merga Bütan Kayak Merkezi'nde yapılacak 100 yataklı otelin protokol sözleşmesi, Vali İdris Akbıyık ve DAKA Genel Sekreteri Halil İbrahim Güray tarafından amzalandı. Vali Akbıyık, kışın sert geçtiği Hakkari'deki kayak merkezinde yılın 6 ayı kayak sporunun yapılabildiğini belirterek şöyle konuştu

Hakkari, Muş, Bitlis ve Van illerimizin Vali, Belediye Başkanı, İl Genel Meclisi Başkanı, Ticaret ve Sanayi Odaları Başkanları'ndan oluşan Sanayi Bakanlığımızın destekleriyle devam eden bir kalkınma ajansıdır. Burada birçok projeler gerçekleştiriyoruz. Projelerimizden bir tanesi de Bakanlığımızın ve Doğu Anadolu Kalkınma Ajansımızın destek verdiği 'Hakkari Kayak Turizmi ile Dünyaya Açılıyor' projesi. Daha önce Doğu Anadolu Kalkınma Ajansı'nın destekleriyle yapılan kayak merkezimizde bildiğiniz gibi birkaç tesis var. Ayrıca pist uzunluğu 3 bin 200 metreye çıkarıldı. Şu anda da telesiyej projemiz yine Doğu Anadolu Kalkınma Ajansı'nın destekleriyle yüzde 95 düzeyinde tamamlandı. Bu projenin devamında da burada konaklayacak yer sorununu çözmek amacıyla bir otel projemiz var. Bu otelde yine Doğu Anadolu Kalkınma Ajansımızın destekleriyle İl Özel İdaremiz tarafından yapılacak. Bu projenin bugün sözleşmesini imzalayıp, ilimize ülkemize hayırlı uğurlu olmasını diliyorum. Hakkarimiz hakikaten ekonomik, sosyal ve kültürel turizm olarak gelişmesi, özellikle dağ turizmine ve doğa turizmine bağlı diye düşünüyoruz. Gerçekten ciddi güzel potansiyellerimiz var.

AMAÇ, DAHA FAZLA TURİST ÇEKMEK

Vali Akbıyık konuşmasını şöyle sürdürdü

Geçtiğimiz 19 Mayıs'ta çocuklarımız kayak yaptılar. Ancak altyapı olarak burası yetersiz olduğundan dolayı içeriden ve dışarıdan yeterli turist çekemiyor. Geçtiğimiz kış ayında kar festivali düzenledik. Festivale 10 bine yakın insan katıldı. Konaklama sorunundan dolayı dışarıdan gelen insanlar burada kalamadı. Bu sebepten burada 100 yataklı bir otel ihtiyacı elzem diye düşünüyoruz. Bu projeyi de Doğu Anadolu Kalkınma Ajansı ile Hakkari Valiliği, İl Özel İdaremiz beraber gerçekleştirecek. Bu projenin yaklaşık yüzde 22'sini Doğu Anadolu Kalkınma Ajansımız gerçekleştirecek. Geri kalan kısmını ise Hakkari Valiliği İl Özel İdaresi yerine getirecek. Şu anda ihaleye de çıkmış durumda. İnşallah en kısa zamanda bu tesisimiz bitirilir ve Hakkarimizin hizmetine sunacağız.

Kaynak: DHA