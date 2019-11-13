Hakkari'de kan bağış kampanyası

13.11.2019 15:40 | Son Güncelleme: 13.11.2019 15:40

Türk Kızılay, Hakkari'de kan ve kök hücre bağışı kampanyası başlattı.



Vatandaşlar, kentin Bulvar Caddesi'ndeki tırda kan bağışında bulundu.



Kızılay Hakkari Şubesi Başkanı Recep Bozkurt, yaptığı açıklamada, kan ve kök hücre bağışının 3 gün süreceğini söyledi.



Kentte vatandaşların kampanyaya yoğun ilgi gösterdiğini ifade eden Bozkurt, şöyle konuştu:



"Halkımızı kan ve kök hücre bağışına bekliyoruz. Kan acil değil sürekli ihtiyaçtır. Kan ve kök hücre bağış kampanyasının geniş kitlelere ulaşması noktasında destekleriniz tüm ihtiyaç sahipleri için önemlidir. " diye konuştu.

Kaynak: AA