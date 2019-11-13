Hakkari'de kan bağış kampanyası
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Hakkari'de kan bağış kampanyası

Türk Kızılay, Hakkari'de kan ve kök hücre bağışı kampanyası başlattı.

13.11.2019 15:40 | Son Güncelleme: 13.11.2019 15:40
Hakkari'de kan bağış kampanyası

Türk , 'de kan ve kök hücre bağışı kampanyası başlattı.


Vatandaşlar, kentin Bulvar Caddesi'ndeki tırda kan bağışında bulundu.


Kızılay Hakkari Şubesi Başkanı Recep Bozkurt, yaptığı açıklamada, kan ve kök hücre bağışının 3 gün süreceğini söyledi.


Kentte vatandaşların kampanyaya yoğun ilgi gösterdiğini ifade eden Bozkurt, şöyle konuştu:


"Halkımızı kan ve kök hücre bağışına bekliyoruz. Kan acil değil sürekli ihtiyaçtır. Kan ve kök hücre bağış kampanyasının geniş kitlelere ulaşması noktasında destekleriniz tüm ihtiyaç sahipleri için önemlidir. " diye konuştu.

Kaynak: AA
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