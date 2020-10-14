Hakkari'de işçi alımı için kura çekimi
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Hakkari'de işçi alımı için kura çekimi

14.10.2020 00:57 | Son Güncelleme: 14.10.2020 01:02
Hakkari'de işçi alımı için kura çekimi

Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde Toplum Yararına Program (TYP) kapsamında istihdam edilecek 105 kişi kura ile belirlendi.

Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde Toplum Yararına Program (TYP) kapsamında istihdam edilecek 105 kişi kura ile belirlendi.

İŞ-KUR aracılığıyla okullarda 6 ay süreyle istihdam edilecek adaylar için Hakkari Milli Eğitim Müdürlüğü konferans salonunda kura çekimi yapıldı. Başvuru yapanlar arasından Noter huzurunda gerçekleştirilen kurayla 105 kişilik asil ve 105 kişilik yedek liste belirlendi.

Kurada şartları uygun olanların kısa sürede Yüksekova İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü bünyesinde okullarda işe başlayacağı öğrenildi. - HAKKARİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Mehmet Muş Fuat Oktay Donald Trump Bekir Pakdemirli Adil Karaismailoğlu
Magazin Yekta Kopan Türkan Şoray Mehmet Ali Erbil Soner Sarıkabadayı
Spor Ozan Kabak Metin Oktay Burak Yılmaz Sergen Yalçın Malcolm Thomas
Daha Fazla Kız Apple İzmir Alkol
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Hakkari'de işçi alımı için kura çekimi - Hakkari
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 14.10.2020 01:02:54. #1.14#
title