Hakkari'de iki köy karantinaya alındı
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Hakkari'de iki köy karantinaya alındı

Hakkari'de iki köy karantinaya alındı Hakkari Valisi ve Belediye Başkan Vekili İdris Akbıyık'ın başkanlığında toplanan il Hıfzıssıhha Kurulu kararı ile koronavirüs tedbirleri kapsamında Hakkari'nin Çanaklı, Kırıkdağ köyü ile tüm haneleri 14 gün süreyle karantinaya alındı.

13.06.2020 22:20 | Son Güncelleme: 13.06.2020 22:24

Hakkari'de iki köy karantinaya alındı

HAKKARİ - Hakkari Valisi ve Belediye Başkan Vekili İdris Akbıyık'ın başkanlığında toplanan il Hıfzıssıhha Kurulu kararı ile koronavirüs tedbirleri kapsamında Hakkari'nin Çanaklı, Kırıkdağ köyü ile tüm haneleri 14 gün süreyle karantinaya alındı.

Hakkari-Van karayolu üzerinde bulunan Çanaklı ve Kırıkdağ köylerinde bazı kişilerin tahlillerinin pozitif çıkması üzerine valilik harekete geçti.

Vali İdris Akbıyık'ın başkanlığında toplanan il Hıfzıssıhha Kurulu kararı ile birçok ülkede olduğu gibi ülkemizde de insan hayatı açısından son derece tehlikeli olan yeni tip koronavirüs (covid 19) salgını nedeniyle yapılan mücadele kapsamında Hakkari'nin Çanaklı ve Kırıkdağ köyü ile tüm hanelerinin 14 gün süreyle karantinaya alındı.

Kırıkdağ Jandarma Karakol Komutanlığı ekipleri zırhlı araçlardan anonslar yaparak, vatandaşlara köylerin 14 gün süreyle karantinaya alındığı konusunda uyardılar.

Hakkari'de iki köy karantinaya alındı

Kaynak: İHA

Manşet

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