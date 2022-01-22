Hakkari'de 'Halk Oyunları İl Birinciliği' yarışması düzenlendi

HAKKARİ (AA) - Hakkari'de okullar arası 'Halk Oyunları İl Birinciliği' yarışması yapıldı.

Halk Oyunları Federasyonu tarafından Gençlik ve Spor Müdürlüğü Spor Salonunda düzenlenen yarışmaya, gençler ve yıldızlar farklı 4 kategoride 10 takım yarıştı.

Gençlik ve Spor İl Müdürü Emin Yıldırım, halk oyunlarının bir toplumun ulusal duygularını en iyi şekilde yansıtan, toplumsal bağları pekiştiren en önemli kültür unsurlarından biri olduğunu söyledi.

Kentin halk oyunları konusunda zengin ve canlı bir bölge olduğunu belirten Yıldırım, "200 aşkın farklı oyunu bulunmakta ve her oyununun bir hikayesi, bir yaşanmışlığı vardır. Nitekim ilimiz tarihin değişik dönemlerinde yurt içi ve yurt dışında bu alanda birçok başarıya imza atmıştır. ve atmaya devam edecektir." diye konuştu.

Türkiye Halk Oyunları Federasyonu Hakkari İl Temsilcisi Sıtkı Zerek de yarışmaya katılan takımları tebrik etti.

Halk oyunlarının gençlere sorumluluk, özgüven, dikkatli olma ve takım ruhunu aşıladığını belirten Zerek, "Halk oyunlarının yaşaması ve yaşatılmasına katkıda bulunan ve bu organizasyonun hazırlanmasında emeği geçen herkese teşekkür ederim." dedi.

Yarışmada dereceye giren takımlar, kenti bölgesel ve ulusal yarışmalarda temsil edecek.