Hakkari'de can dostlar için zamana karşı yarış
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Hakkari'de can dostlar için zamana karşı yarış

13.12.2020 08:57 | Son Güncelleme: 13.12.2020 09:01
Hakkari'de can dostlar için zamana karşı yarış

Hakkari Belediyesi Veteriner İşleri Müdürlüğü ekipleri araç çarpması sonucu yaralanan kedi ve köpekler için zamana karşı yarıştı.

Hakkari Belediyesi Veteriner İşleri Müdürlüğü ekipleri araç çarpması sonucu yaralanan kedi ve köpekler için zamana karşı yarıştı.

Merzan Mahallesi'ndeki polis kontrol noktasında araç çarpması sonucu yaralanan sokak kedisine polis ekipleri sahip çıkarak, veteriner ekibine haber verdi. Olay yerine intikal eden veteriner ekipleri, yaralı kediye ilk müdahaleyi yaparak belediye kliniğine getirilerek müşahede altına aldı.

Adeta zamanla yarışan belediye veteriner ekibi, bu defa da Hakkari -Çukurca karayolu üzerinde bulunan ikinci tünel ve Valilik Çeşmesi mevkiinde görev yapan güvenlik korucularının ihbarı üzerine hemen bölgeye hareket ettiler.

Anne köpeğin araç çarpması sonucu sağ arka ayağında kırık ve bel kısmında kas zedelenmesi olduğu tespit edilerek ilk müdahalesi yapıldıktan sonra belediye kliniğinde tedavi altına alındı.

Veteriner İşleri Müdürlüğü ekipleri zamana karşı yarışarak 1 kedi ve 2 köpeği kurtarmayı başardı. - HAKKARİ

Hakkari'de can dostlar için zamana karşı yarış

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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