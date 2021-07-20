HAKKARİ'DE BAYRAMIN İLK GÜNÜ MEZARLIKLAR KALABALIK
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HAKKARİ'DE BAYRAMIN İLK GÜNÜ MEZARLIKLAR KALABALIK

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

HAKKARİ'de yaşayanlar, Kurban Bayramı'nın ilk günü mezarlık ziyareti yaparak, dua etti.

HAKKARİ'de yaşayanlar, Kurban Bayramı'nın ilk günü mezarlık ziyareti yaparak, dua etti.

Sümbül Mahallesi'nde bulunan ve kentin en büyük mezarlığı olan Seri Solan Mezarlığı'nda yoğunluk oluştu. Özellikle bayram namazından çıkanlar, mezarlık ziyareti yapıp, kabirlerin başında dualar okudu. Pandemi kısıtlamaları nedeniyle 1 yıldır bayramda sevdiklerinin mezarlarını ziyaret edemediklerini belirten iş insanı Abdurrahman Er, normalleşme ile kabir ziyaretinde bulunduklarını söyledi.

HAKKARİ'DE BAYRAMIN İLK GÜNÜ MEZARLIKLAR KALABALIK
HAKKARİ'DE BAYRAMIN İLK GÜNÜ MEZARLIKLAR KALABALIK
HAKKARİ'DE BAYRAMIN İLK GÜNÜ MEZARLIKLAR KALABALIK
HAKKARİ'DE BAYRAMIN İLK GÜNÜ MEZARLIKLAR KALABALIK
HAKKARİ'DE BAYRAMIN İLK GÜNÜ MEZARLIKLAR KALABALIK
HAKKARİ'DE BAYRAMIN İLK GÜNÜ MEZARLIKLAR KALABALIK
HAKKARİ'DE BAYRAMIN İLK GÜNÜ MEZARLIKLAR KALABALIK
HAKKARİ'DE BAYRAMIN İLK GÜNÜ MEZARLIKLAR KALABALIK
HAKKARİ'DE BAYRAMIN İLK GÜNÜ MEZARLIKLAR KALABALIK
HAKKARİ'DE BAYRAMIN İLK GÜNÜ MEZARLIKLAR KALABALIK

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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