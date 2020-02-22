Hakkari'de 44 yerleşim yeri ulaşıma kapandı
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Hakkari'de 44 yerleşim yeri ulaşıma kapandı

Hakkari'de kar yağışı nedeniyle kapalı olan 44 yerleşim yerinin yeniden ulaşıma açılması için çalışmaların devam ettiği belirtildi.

22.02.2020 10:40 | Son Güncelleme: 22.02.2020 10:40
Hakkari'de 44 yerleşim yeri ulaşıma kapandı

'de kar yağışı nedeniyle kapalı olan 44 yerleşim yerinin yeniden ulaşıma açılması için çalışmaların devam ettiği belirtildi.

Hakkari Valiliğinden yapılan açıklamada, il merkezinde 2 köy ve 5 mezra, ilçesinde 7 köy ve 30 mezra olmak üzere 44 yerleşim yerinin ulaşama kapandığı belirtildi. Kapanan yerleşim yerlerinin yeniden ulaşıma açılması için il özel idaresi karla mücadele ekibinin çalışmalarını aralıksız sürdürdüğü belirtildi.

(İHA)

Kaynak: İHA
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