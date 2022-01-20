Hakkari'de 346 yerleşim yerine ulaşım yok (2) - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Hakkari'de 346 yerleşim yerine ulaşım yok (2)

Hakkari'de 346 yerleşim yerine ulaşım yok (2)
Demirören Haber Ajansı / Mehmet Özkan - Haberler | Güncel

MAHSUR KALAN SÜRÜCÜLERE KUMANYAHakkari'de dünden beri etkili olan kar yağışı ve yollardaki buzlanma nedeniyle Hakkari-Şırnak arasında bağlantıyı sağlayan kara yolunun Ağaçdibi köyü mevkisinde birçok sürücü ve yolcu araçlarında mahsur kaldı.

HAKKARİ (DHA) - MAHSUR KALAN SÜRÜCÜLERE KUMANYA

Hakkari'de dünden beri etkili olan kar yağışı ve yollardaki buzlanma nedeniyle Hakkari-Şırnak arasında bağlantıyı sağlayan kara yolunun Ağaçdibi köyü mevkisinde birçok sürücü ve yolcu araçlarında mahsur kaldı. Türk Kızılay ve AFAD ekipleri de yolda kalanlara kumanya dağıttı. Ekipler, zincir takmak zorunda kalanlara da yardımcı oldu.

Mehmet ÖZKAN/ HAKKARİ,


Hakkari'de 346 yerleşim yerine ulaşım yok (2)

Hakkari'de 346 yerleşim yerine ulaşım yok (2)

Hakkari'de 346 yerleşim yerine ulaşım yok (2)

Hakkari'de 346 yerleşim yerine ulaşım yok (2)

Demirören Haber Ajansı / Mehmet Özkan - Son Dakika Haberleri

Hakkari, kar, Güncel, Haber

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title