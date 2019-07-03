Hakkari'de 2 terörist etkisiz hale getirildi

İÇİŞLERİ Bakanlığı, Hakkari'de düzenlenen operasyonda 2 teröristin silahları ile birlikte etkisiz hale getirildiğini açıkladı.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, "İç güvenlik operasyonları kapsamında; Hakkari-Merkez ilçesi kırsalında İl Jandarma Komutanlığı'nca bugün gerçekleştirilen operasyonda, 2 terörist silahları ile birlikte etkisiz hale getirilmiştir. Bölgede operasyonlar devam etmektedir" denildi.



Kaynak: DHA

- Ankara