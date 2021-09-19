Hakkari'de 19 Eylül Gaziler Günü Törenle Kutlandı

Cumhuriyetimizin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk'e "Gazi" unvanının verildiği 19 Eylül 1921 tarihinin yıl dönümü olan 19 Eylül Gaziler Günü ülkemiz genelinde olduğu gibi Hakkari İlimizde de törenle kutlandı.

Valiliğimiz önünde düzenlenen çelenk sunma töreni Valimiz/Belediye Başkan V. Sayın İdris Akbıyık, Yüksekova 3. Piyade Tümen Komutanı Tümgeneral Muammer Alper, Cumhuriyet Başsavcısı Bayram Örenci, Adli Yargı Adalet Komisyonu Başkanı Cenk Özbaş, Vali Yardımcıları Tevfik Kumbasar, Mustafa Emre Kılıç ve Mustafa Berat Kasımoğlu, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Ahmet Kavukçu, İl Emniyet Müdürü Salavat Mete Pınar, Türkiye Harp Malulü Gaziler, Şehit Dul ve Yetimleri Derneği Başkanı İbrahim ADIYAMAN, kurum müdürleri, siyasi parti temsilcileri, gazilerimiz ve yakınları ile öğrencilerimizin katılımlarıyla icra edildi.

Atatürk Anıtı'na çelenklerinin sunulması, saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından Dağ ve Komando Tugay Komutanlığı'nda görevli Personel Teğmen Yakup Siyah tarafından günün anlam ve önemine ilişkin konuşma yapıldı.

Törende Valimiz/Belediye Başkan V. Sayın İdris Akbıyık, şanlı tarihimizin ebedi kılavuzları, milletimizin bağımsız olma şuurunu diri tutan efsaneleri ve vatanseverliğimizin destanlarını yazan ölümsüz kahramanlarımız olan gazilerimizle yakından ilgilenerek bir süre sohbet etti.

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