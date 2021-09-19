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Hakkari'de 19 Eylül Gaziler Günü Kutlandı

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Yaşam
Hakkari'de 19 Eylül Gaziler Günü Kutlandı

Hakkari'de '19 Eylül Gaziler Günü' münasebetiyle bir program düzenlendi.

Hakkari'de ' 19 Eylül Gaziler Günü' münasebetiyle bir program düzenlendi.

Valilik önünde saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın ardından Hakkari Valisi ve Belediye Başkan Vekili İdris Akbıyık, Garnizon Komutanı Yüksekova 3'üncü Piyade Tümen Komutanı Tümgeneral Muammer Alper ve Türkiye Harp Malulü Gaziler, Şehit, Dul ve Yetimleri Derneği Hakkari İl Temsilcisi İbrahim Adıyaman tarafından Atatürk Anıtı'na çelenk sunuldu.

Garnizon komutanlığı tarafından belirlenen personelin günün anlam ve önemini belirten konuşmanın ardından program sona erdi. Vali Akbıyık ve beraberindekiler gazi ve aileleri ile yakında ilgilenerek gaziler günün gününü kutlayıp birlikte hatıra fotoğrafı çektirdiler. Programa, Vali yardımcıları Mustafa Emre Kılıç, Tevfik Kumbasar, Mustafa Berat Kasımoğlu, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Ahmet Kavukçu, Hakkari Cumhuriyet Başsavcı Vekili Sefa Karadeniz, Durankaya Belde Başkanı İsmail Demirci, şehit aileleri, gazi ve gazi aileleri, siyasi parti temsilcileri ve bazı kurum amirleri katıldı. - HAKKARİ

Hakkari'de 19 Eylül Gaziler Günü Kutlandı

Hakkari'de 19 Eylül Gaziler Günü Kutlandı

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