Hakkari'de 1825 tarihli 2 mezar taşı bulundu
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Hakkari'de 1825 tarihli 2 mezar taşı bulundu

Hakkari'de 1825 tarihli 2 mezar taşı bulundu Hakkari'de 1825 tarihinde taun hastalığından ölen 2 çocuğa ait Arapça ve Farsça yazılı mezar taşı bulundu.

11.06.2020 14:26 | Son Güncelleme: 11.06.2020 14:30

Hakkari'de 1825 tarihli 2 mezar taşı bulundu

HAKKARİ - Hakkari'de 1825 tarihinde taun hastalığından ölen 2 çocuğa ait Arapça ve Farsça yazılı mezar taşı bulundu.

Hakkari'nin Biçer Mahallesi'nde bulunan Kalealtı Şehir Mezarlığı'nda Emin Ertuş isimli vatandaş ailesine ait mezarlıkta yaptığı bakım çalışmaları esnada toprak altında, taun hastalığından ölen 2 çocuğa ait 1825 tarihli Arapça ve Farsça yazılı mezar taşı buldu. Durumun bildirilmesi üzerine Kültür ve Turizm İl Müdürlüğünden görevli Arkeolog Vedat Timur ve Hakkari Üniversitesi İlahiyat Fakültesinden Araştırma Görevlisi Yaşar Kaplan mezarlığa giderek incelemelerde bulundu. Toprak altından çıkarılarak incelenen mezar taşının 1825 tarihli olduğu ve üzerinde ise Arapça ve Farsça yazılar tespit edildi.

Mezar taşlarını okuyan Araştırma Görevlisi Yaşar Kaplan, Kalealtı Şehir Mezarlığında bulunan Arapça ve Farsça yazılı mezar taşında incelemelerde bulunduklarını belirterek, "Ertuş ailesine ait mezarlıkta yapılan bakım ve onarım çalışmalarında toprak altında tarihi bir mezar taşı bulundu. Bizde incelemek üzere buraya geldik. Bu mezar taşının baş şahidesinde Arapça taun hastalığından 2 çocuğun 1825 yılında öldüğünden bahsediyor. Mezar taşında iki ilginç detay gözümüzden kaçmadı. Birincisi 1825 tarihli tarihçenin baş şahidenin üst kısmına yazılması. İkincisi ise, taun hastalığından ölen 2 çocuğun aynı mezara gömülmesidir. Ayak şahidesinde yazılan Farsça bir dörtlükte ise kimsenin ölümden ve ecelden kurtulamayacağını ifade eden sözler var. Bulunan mezar taşları bizim için önemli birer eser. Umarım ilgili kurumlar bu taşları kısa zamanda koruma altına alır" diye konuştu.

Arkeolog Vedat Timur ise mezar taşlarının koruma altına alınması için çalışma başlatacaklarını söyledi.

Hakkari'de 1825 tarihli 2 mezar taşı bulundu

Kaynak: İHA

Manşet

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