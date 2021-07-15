Hakkari'de 15 Temmuz Demokrasi ve Millî Birlik Günü
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Hakkari'de 15 Temmuz Demokrasi ve Millî Birlik Günü

Hakkari'de 15 Temmuz Demokrasi ve Millî Birlik Günü
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Hakkari İl Müftülüğü ve Vakıflar Bitlis Bölge Müdürlüğü tarafından Hakkari'de 15 Temmuz şehitleri anısına Mevlid-i Şerif okutuldu.

Hakkari İl Müftülüğü ve Vakıflar Bitlis Bölge Müdürlüğü tarafından Hakkari'de 15 Temmuz şehitleri anısına Mevlid-i Şerif okutuldu.

15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü etkinlikleri kapsamında Ulu Camii'nde verilen Mevlid-i Şerif programına Vali Yardımcısı Mustafa Emre Kılıç, Vali Yardımcısı ve İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Tevfik Kumbara, Dağ ve Komando Tugay Komutan Vekili Albay Kemal Kahraman, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Ahmet Kavukçu, İl Emniyet Müdürü Salavat Mete Pınar, Özel Harekat Şube Müdürü Şaban Bayer, emniyet müdür yardımcıları, bazı kurum müdürleri, Kur'an kursu öğrencileri ve vatandaşlar katıldı.

İl Müftülüğünde görevli imamlar tarafından okunan Mevlid-i Şerif'in ardından Müftü Vekili Mikail Polat tarafından 15 Temmuz ve tüm şehitler için dua etti.

Programının ardından cami çıkışında vatandaşlara ikram yapıldı. - HAKKARİ

Hakkari'de 15 Temmuz Demokrasi ve Millî Birlik Günü
Hakkari'de 15 Temmuz Demokrasi ve Millî Birlik Günü
Hakkari'de 15 Temmuz Demokrasi ve Millî Birlik Günü

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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