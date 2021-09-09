Hakkari Belediyesi halka Vizontele filmini izlettirdi
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Hakkari Belediyesi halka Vizontele filmini izlettirdi

Hakkari Belediyesi halka Vizontele filmini izlettirdi
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Hakkari Belediyesi tarafından 'Hakkari'de Hayat Var' sloganıyla düzenlenen Açık Hava Sinema Günleri'nde vatandaşlar "Vizontele" filmini izledi.

Hakkari Belediyesi tarafından 'Hakkari'de Hayat Var' sloganıyla düzenlenen Açık Hava Sinema Günleri'nde vatandaşlar "Vizontele" filmini izledi.

Hakkari Belediyesi Sosyal Belediyecilik anlayışıyla vatandaşlara verdiği hizmetlere bir yenisini daha ekledi. Kent Park'ta özel olarak tasarlanan Açık Hava Sinema Günleri'nde vatandaşlara "Vizontele" filmi izletildi. Saat 20.00'da başlatılan gösterime vatandaşlar yoğun ilgi gösterdi. Film esnasında vatandaşlara patlamış mısır ikram edildi.

AK Parti Gençlik Kolları Başkanı Kenan Beyter, yaptığı açıklamada, "Açık hava sineması tadında gerçekleştirilen keyifli bir gösterim için hem şahsım hem de vatandaşlar adına Sayı Valimiz ve Belediye Başkanı Vekili İdris Akbıyık'a teşekkür ederim" dedi. Etkinlikte memnun olduklarını ifade eden vatandalar ise, çocukları ile birlikte açık havada film izlemenin mutluluğunu yaşadıklarını ifade etti. - HAKKARİ

Hakkari Belediyesi halka Vizontele filmini izlettirdi
Hakkari Belediyesi halka Vizontele filmini izlettirdi
Hakkari Belediyesi halka Vizontele filmini izlettirdi

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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