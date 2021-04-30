Hakkari ASRİAD sevindirmeye devam ediyor
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Hakkari ASRİAD sevindirmeye devam ediyor

Hakkari ASRİAD sevindirmeye devam ediyor
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Asrın İş Adamları Derneği (ASRİAD) Hakkari Şubesi il ve ilçelerdeki ihtiyaç sahibi aileleri sevindirmeye devam ediyor.

Asrın İş Adamları Derneği (ASRİAD) Hakkari Şubesi il ve ilçelerdeki ihtiyaç sahibi aileleri sevindirmeye devam ediyor.

Mübarek Ramazan ayında Hakkari Merkez, Çukurca, Yüksekova, Şemdinli ve Derecik ilçelerinde ihtiyaç sahibi 350 aileye toplam 55 baş koyun, aile başına ortalama 5 kilogram adak eti dağıtan ASRİAD ihtiyaç sahibi aileleri sevindirmeye devam ediyor. ASRİAD Hakkari Şubesi Başkanı İş Adamı Nazmi Demir, "Genel Kurulda söz verdikleri gibi Hakkari ve ülkemizin her noktasında hiç durmadan hizmetlerimiz ve faaliyetlerimiz hayır işleri için devam edecektir" dedi. Yüksekova ilçesinde 70 ihtiyaç sahibi aileye et dağıttıklarını da söyleyen Başkan Demir, ilçede toplamda 245 kilo adak eti dağıttıklarını söyledi. Adak eti dağıtımı gerçekleştiren Yasin Çatal, Azmi ve Kerem Yüzgeç adak etini kendi elleriyle ihtiyaç sahibi ailelerin evlerine ulaştırarak hayır dualarını aldı. ASRİAD Hakkari Şubesince gerçekleştirilen faaliyetin son derece düzenli ve özenli yapıldığını ifade eden dar gelirli aileler emeği geçen herkese teşekkür etti. - HAKKARİ

Hakkari ASRİAD sevindirmeye devam ediyor
Hakkari ASRİAD sevindirmeye devam ediyor

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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