Genç kadına öpücük atıp, cinsel organını gösterdi! Aldığı cezaya itiraz eden tacizciye hakimden tokat gibi cevap

Kayseri'de 45 yaşındaki Y.E. adlı tacizci yolda yürürken, evinin balkonunda oturan genç kadına öpücük attı. Duruma tepki gösteren kadına bir de cinsel organını açıp gösteren şahıs, genç kadının şikayetiyle gözaltına alındı. Taciz suçundan dava açılan şahıs, çıkarıldığı mahkemece 1 yıl hapis cezasına çarptırıldı. Kararın para cezasına dönüşmesini talep eden tacizci hakimden ''Artık ıslah olman için sana birinin dur demesi lazım" cevabını aldı.

Kayseri'nin Kocasinan ilçesinde meydana gelen olayda balkonda oturan evli S.Y., tanımadığı Y.E.'nin tacizine uğradı. Y.E.'nin önce, S.Y.'ye ''Çok güzelsin'' diyerek öpücük attığı, S.Y.'nin tepkisi üzerine de cinsel organını gösterdiği ileri sürüldü. Şikayet üzerine gözaltına alınıp, ifadesinin ardından serbest bırakılan Y.E. hakkında cinsel taciz suçundan dava açıldı.

''CİNSEL ORGANINI GÖSTERDİ

Kayseri 12'nci Asliye Ceza Mahkemesi'nde görülen davada sanık Y.E. ile mağdur S.Y. hazır bulundu. Sanık Y.E. savunmasında, "Kesinlikle cinsel tacizde bulunmadım. Motosikletle giderken telefonda konuşuyordum. Bu kadını kesinlikle görmedim" dedi. Şikayetçi olduğunu söyleyen S.Y. ise, "Balkonda oturduğum sırada motosikletle gelip, 'Sen çok güzelsin' dedi. 'Defol git' dediğimde de cinsel organını gösterdi. Şikayetçiyim" diye konuştu.

SUÇA MEYİLLİ OLDUĞUNA HÜKMEDİLDİ

Mahkeme hakimi sanık Y.E.'yi, 'cinsel taciz' suçundan 1 yıl hapis cezasına çarptırdı. Hakim sanığın daha önce de aynı suçtan sabıkalı olması nedeniyle suça meyilli olduğuna hükmederek, cezayı ertelemedi.

HAKİMDEN TACİZCİYE TOKAT GİBİ YANIT

Karar sonrası Y.E., mahkeme hakimi Birol Küçük'e, "Para cezası verseniz olmuyor mu?" dedi. Hakim Küçük ise, "Daha önceden de cinsel tacizden sabıkan var. Para cezası almışsın. Artık senin ıslah olman için sana birinin dur demesi lazım" cevabını verdi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Samed Aydın Sun