Hakikat Şeyh Bedreddin Filmi
Hakikat Şeyh Bedreddin filminin fragmanı, oyuncuları, resimleri ve tüm bilgileri. Hakikat Şeyh Bedreddin filminin oynadığı sinemalar ve seanslar.
Hakikat, Osmanlı İmparatorluğu’nun duraklama döneminde önemli bir yere sahip olan düşünce insanı Şeyh Bedreddin’in hayatına odaklanıyor.
Yönetmen: Hakan Alak
Senaryo: Hakan Alak, Ali Şahin
Oyuncular: Suavi, Bülent Emrah Parlak, Saygın Soysal, Elif Nur Kerkük, Ali Barkın, Kerem Fırtına, Orhan Alkaya, Bülent Keser, Teoman Gelmez, Sabriye Günüç
Filmin Türü: Biyografi
Orijinal Adı: Hakikat Şeyh Bedreddin
Yapımcı Firma: İmece Film
Yapım Yılı: 2021
Yapım Ülkesi: Türkiye
Orijinal Dili: Türkçe
Dağıtıcı Firma: CJ ENM
Vizyon Tarihi: 08.10.2021
Hakikat Şeyh Bedreddin Filmiyle ilgili detaylı bilgi için tıklayın.
Sinema ile ilgili herşey için tıklayın.
Kaynak: InterSinema.com