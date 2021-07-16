Hakikat Şeyh Bedreddin Filmi
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Hakikat Şeyh Bedreddin Filmi

Hakikat Şeyh Bedreddin Filmi
InterSinema.com - Haberler | Sinema

Hakikat Şeyh Bedreddin filminin fragmanı, oyuncuları, resimleri ve tüm bilgileri. Hakikat Şeyh Bedreddin filminin oynadığı sinemalar ve seanslar.

Hakikat, Osmanlı İmparatorluğu’nun duraklama döneminde önemli bir yere sahip olan düşünce insanı Şeyh Bedreddin’in hayatına odaklanıyor.

Yönetmen: Hakan Alak

Senaryo: Hakan Alak, Ali Şahin

Oyuncular: Suavi, Bülent Emrah Parlak, Saygın Soysal, Elif Nur Kerkük, Ali Barkın, Kerem Fırtına, Orhan Alkaya, Bülent Keser, Teoman Gelmez, Sabriye Günüç

Filmin Türü: Biyografi

Orijinal Adı: Hakikat Şeyh Bedreddin

Yapımcı Firma: İmece Film

Yapım Yılı: 2021

Yapım Ülkesi: Türkiye

Orijinal Dili: Türkçe

Dağıtıcı Firma: CJ ENM

Vizyon Tarihi: 08.10.2021

Hakikat Şeyh Bedreddin Filmiyle ilgili detaylı bilgi için tıklayın.

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Kaynak: InterSinema.com

Haber Yorumları
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