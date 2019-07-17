Esra Elönü'ye hakaretten gözaltına alınan oyuncu Orhan Aydın ateş püskürdü
Önceki gün gazeteci Esra Elönü'ye hakaret suçlamasıyla gözaltına alınan oyuncu Orhan Aydın, sosyal medyada Elönü ile birbirine girdi.
Usta tiyatrocu Orhan Aydın, geçtiğimiz gün Esra Elönü'nün 2016 yılında yaptığı iddia edilen bir paylaşıma cevap verdiği gerekçesiyle gözaltına alındı. Elönü'ye hakaret ettiği gerekçesiyle 7 buçuk saat ifade veren oyuncu, Twitter'dan Elönü ile birbirine girdi.
7,5 SAAT İFADE VERDİ
Gözaltına alındığını Twitter hesabından duyuran Orhan Aydın, yeni paylaşımında neden gözaltına alındığını açıkladı. Aydın, "Serbest bırakıldım. 7,5 saat Karakol ve savcılık ifadesinin nedeni; Esra Elönü'ye hakaret. Bir daha yazayım Esra Elönü'ye hakaret. Gazeteci imiş ve de yazar imiş! Yanımda durarak, dayanışmalarını ileten tüm insanlığa sevgiyle teşekkür ederim" şeklinde paylaşım yaptı.
"GÜLÜYORUM SESLİ KLAVYEMLE"
Orhan Aydın'ın serbest kalışının ardından sosyal medya hesabından bir gönderi paylaşan Elönü, kendi ifadeleriyle "Gülüyorum sesli klavyemle:) Orhan Aydın'ın bana ettiği hakareti dava etmem suç mudur? Hayır göz6 sürecini demokrasi zaafiyeti ve gericilik gibi bayık aforizmalarla süsleyince haklı mı oluyorsunuz ? Öyle olsa bile bu ileri derecede faşistliğin gerisinde durmak şereftir" dedi.
"GERÇEKLİĞİ VARSA DURUŞMADA KARŞIMA ÇIKAR"
Elönü, Twitter'da yaptığı paylaşımı gelen tepkiler üzerine kaldırmak zorunda kalırken, usta sanatçı Orhan Aydın ise kendi Twitter hesabından "Eğer bir damla gerçekliği varsa ilk duruşmada karşıma çıkar ve dünya aleme çanak yalayıcı faşistin kim olduğuna katkı sunar" yanıtını verdi.
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sanatçı söyleyince her şey doğrumu oluyorCevap Yaz 4 Yayından Kaldır
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göz6 olayı gözlerimi kanattı resmen. .Cevap Yaz 2 1 Yayından Kaldır
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bunlar neyin peşinde ki.Cevap Yaz 1 Yayından Kaldır
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Kendisini ilerici diye tanıtan bu mağara adamı kılıklı kişi bir kadına sırf inancından ötürü hakaret ederken syreden ruhsuzlar sürüsü şimdi de savunuyorlar Allah belanızı versinCevap Yaz 4 2 Yayından Kaldır
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adnı duyurmak için orhan aydınımı seçmiş. . ? kimdir bu yaCevap Yaz 5 3 Yayından Kaldır
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Yiyin birbiriniziCevap Yaz 7 7 Yayından Kaldır
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Bu solcular neden mamak zindanlarında 16 yaşındaki hüseyin ülküdaşları, yasin börüleri, eren bülbülleri, uyduruk bahanelerle istiklal mahkemelerinin dar ağacına gönderdiği binleri, hiç görmüyorlar. illa denizmi, nazımmı, mahirmi, ulaşmı, olacaz görmeleri için, TÜRK ÜLKÜDAŞ Ne yapalım devlet baba TÜRK vatanı sağ olsun der geçer. bizde böyle ama onlarda can çok kıymetli, sayi şu muğla orman yakan kişi hakkında gezi zekalardan bir tepki varmı ağaç severizde tabi taksimde olursa başka yerdeki yakacak zihniyetiCevap Yaz 6 3 Yayından Kaldır
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sen düşünme kardeşim. siz düşünmeyin. hiçbir şeye karşı çıkmaz, verileni yer, verilmezse aç gezersiniz. insanın insana üstünlüğünü kabul görür, hiçbir şeye karşı çıkmaz. önce karşı çıkana kızar, tü kaka der. Sonra karşı çıkmadığı şeye niye tepki vermiyorsunuz dersiniz. bilader bir şeye de siz el atın, bir kere de siz dikilin ayağa. ya da biz yaptığımızda ötekileştirmeyin. özgüvenimizi, milletimize olan güvenimizi, birlik ve beraberliğimizi aykırı olmak adına bozmayın! Gezi de onlardandı. YAPMAYNYayından Kaldır
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hakareti meziyet sanan zihniyeti kınıyorum.Cevap Yaz 6 Yayından Kaldır