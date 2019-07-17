Esra Elönü'ye hakaretten gözaltına alınan oyuncu Orhan Aydın ateş püskürdü

Usta tiyatrocu Orhan Aydın, geçtiğimiz gün Esra Elönü'nün 2016 yılında yaptığı iddia edilen bir paylaşıma cevap verdiği gerekçesiyle gözaltına alındı. Elönü'ye hakaret ettiği gerekçesiyle 7 buçuk saat ifade veren oyuncu, Twitter'dan Elönü ile birbirine girdi.

7,5 SAAT İFADE VERDİ

Gözaltına alındığını Twitter hesabından duyuran Orhan Aydın, yeni paylaşımında neden gözaltına alındığını açıkladı. Aydın, "Serbest bırakıldım. 7,5 saat Karakol ve savcılık ifadesinin nedeni; Esra Elönü'ye hakaret. Bir daha yazayım Esra Elönü'ye hakaret. Gazeteci imiş ve de yazar imiş! Yanımda durarak, dayanışmalarını ileten tüm insanlığa sevgiyle teşekkür ederim" şeklinde paylaşım yaptı.

"GÜLÜYORUM SESLİ KLAVYEMLE"

Orhan Aydın'ın serbest kalışının ardından sosyal medya hesabından bir gönderi paylaşan Elönü, kendi ifadeleriyle "Gülüyorum sesli klavyemle:) Orhan Aydın'ın bana ettiği hakareti dava etmem suç mudur? Hayır göz6 sürecini demokrasi zaafiyeti ve gericilik gibi bayık aforizmalarla süsleyince haklı mı oluyorsunuz ? Öyle olsa bile bu ileri derecede faşistliğin gerisinde durmak şereftir" dedi.

"GERÇEKLİĞİ VARSA DURUŞMADA KARŞIMA ÇIKAR"

Elönü, Twitter'da yaptığı paylaşımı gelen tepkiler üzerine kaldırmak zorunda kalırken, usta sanatçı Orhan Aydın ise kendi Twitter hesabından "Eğer bir damla gerçekliği varsa ilk duruşmada karşıma çıkar ve dünya aleme çanak yalayıcı faşistin kim olduğuna katkı sunar" yanıtını verdi.