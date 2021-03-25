Hakaret davasını kazandı
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Hakaret davasını kazandı

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Hakaret davasını kazandı

Subaşı'nın avukatı Emek Emre şikayet dilekçesinde; 31 Mart yerel seçimlerini kaybeden Hüseyin Sözlü'nün, 'dava adamlığı' tartışması adı altında, 18 Nisan'da Twitter'da yaptığı paylaşımda Şeyma Subaşı'na hakaret edildiğini belirterek suç duyurusunda bulunmuştu.

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Subaşı'nın avukatı Emek Emre şikayet dilekçesinde; 31 Mart yerel seçimlerini kaybeden Hüseyin Sözlü'nün, 'dava adamlığı' tartışması adı altında, 18 Nisan'da Twitter'da yaptığı paylaşımda Şeyma Subaşı'na hakaret edildiğini belirterek suç duyurusunda bulunmuştu.

Yapılan soruşturma neticesinde düzenlenen iddianame ile Hüseyin Sözlü aleyhine hakaret suçundan dava açılmıştı. Asliye Ceza Mahkemesi Hüseyin Sözlü'nün Şeyma Subaşı'na karşı hakaret suçunu işlediğine karar verip 5 ay hapis cezasına hükmetti.

Kaynak: Hürriyet

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