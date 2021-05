Hakan Türkçapar kimdir? Hakan Türkçapar kaç yaşında, nereli? Hakan Türkçapar hayatı ve biyografisi!

HAKAN TÜRKÇAPAR KİMDİR?

Dr. Türkçapar 1990 yılında Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesini, 1995 yılında psikiyatri ihtisasını bitirdi. Uzmanlık sonrası 1997'de Bilişsel Davranışçı Psikoterapiler alanında ABD'de Beck Institute for Cognitive Therapy and Research'de Bilişsel psikoterapi eğitimi aldı. 1999 yılında New York Ellis Institute'de Rational Emotive Behaviour Therapy eğitimi sonrası REBT (Akılcı Duygusal Terapi) alanında önce Temel Sertifika (Primary Certificate), ardından da 2008 yılında da ileri düzey sertifika (Advanced Certificate) aşamalarını tamamladı.

2000 yılında Psikiyatri Doçenti, 2012 yılında Psikiyatri profesörü olan Dr. Türkçapar, Psikiyatrinin yanı sıra, Sosyal Antropoloji alanında yüksek lisans ve doktorasını tamamlayarak, 2009 yılında sosyal antropolojide bilim doktoru ünvanını aldı.

2003 yılında Bilişsel Terapi alanında yeterliliği değerlendiren uluslararası bilişsel terapi akademisi -Academy of Cognitive Therapy (ACT)- tarafından Bilişsel Terapist olarak sertifiye edildi. Aynı yıl alana olan katkıları nedeniyle Akademinin Fellow üyeliğine, 2005 yılında Akademinin sertifikasyon kuruluna alındı. 2013 yılında ise Akademi tarafın Bilişsel Davranışçı Psikoterapi Eğiticisi ve Danışmanı olarak sertifiye edildi.

Dr. Türkçapar' ın, bilişsel davranışçı terapi alanında "Bilişsel Terapi Temel İlkeler ve Uygulama" (2007) ve "Klinik Uygulamada Bilişsel Terapi: Depresyon" (2009), "Farket Düşün Hisset Yaşa" (2019) başlıklı üç kitabı ve sayısı yüzü aşan makalesi yayınlanmış, 1999 yılından itibaren çeşitli merkezlerde ve kongrelerde bilişsel davranışçı terapi konusunda alanda çalışan profesyonellere dönük eğitim çalışmaları yapmıştır. Yine aynı alanda bilimsel çalışmalara yer veren Bilişsel Davranışçı Psikoterapi ve Araştırmalar dergisinin de kurucu editörüdür.

2005-2012 arasında Ankara Dışkapı Yıldırım Beyazıt Eğitim Araştırma Hastanesi Psikiyatri kliniği şefliği, 2008-2011 arasında Etlik ihtisas hastanesi psikiyatri kliniği kurucu şefliğini yapan Dr. Türkçapar, halen Bilişsel Davranışçı Psikoterapiler Derneği başkanlığı görevini yürütmektedir. 2012-2019 arasında Hasan Kalyoncu Üniversitesi Psikoloji Bölümünde öğretim üyesi olarak çalışmıştır. 2019 yılından itibaren Ankara Sosyal Bilimler Üniversitesi Psikoloji Bölümünde öğretim üyesi olarak çalışmalarına devam etmektedir.