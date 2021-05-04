Hakan Sabancı'ya veda paylaşımıyla gündem olan Aygün Aydın'ın bu kez 'pazarlık' mesajları ifşa oldu
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Hakan Sabancı'ya veda paylaşımıyla gündem olan Aygün Aydın'ın bu kez 'pazarlık' mesajları ifşa oldu

Haberler.com - Haberler | Magazin

Geçtiğimiz günlerde Hakan Sabancı'ya veda paylaşımıyla gündeme gelen Aygün Aydın'ın pazarlık yaptığı ileri sürülen yazışmalar gündeme bomba gibi düştü. Aydın, konuya ilişkin açıklama yaparak söz konusu mesajların kendisine ait olmadığını söyledi.

Hakan Sabancı'nın başka kızları beğenmesi üzerine mesajlarını ifşa eden Aygün Aydın, yaptığı açıklamalarla gündeme gelmeye devam ediyor. Aydın, bu kez de yaptığı pazarlık yazışmalarıyla gündeme düştü.

İddiaya göre, pazarlık yazışmaları yapan Aygün, HES koduna kadar bilgilerini veriyor. Devam eden yazışmalarda Aygün'ün fiyat anlaşması yaptığı ve beraberinde 3 kızın da olacağı bilgisi yer alıyor.

Hakan Sabancı'ya veda paylaşımıyla gündem olan Aygün Aydın'ın bu kez 'pazarlık' mesajları ifşa oldu

SEREN SERENGİL, ANNESİNE SESLENDİ

Mesajların canlı yayında paylaşılmasının ardından Aygün Aydın'ın annesine seslenen Seren Serengil, "Yazık günah bu kız kötü yolda" ifadelerini kullandı.

Hakan Sabancı'ya veda paylaşımıyla gündem olan Aygün Aydın'ın bu kez 'pazarlık' mesajları ifşa oldu

ÇOK GEÇMEDEN AYGÜN AYDIN'DAN AÇIKLAMA GELDİ

Aygün Aydın, ortaya atılan iddiaların ardından, ''Hakkımda atılan iftira ve yalan haberleri sözde kanıtlamak için iddia edilen konuşmalar benim telefon numarama ait değildir! Bu tamamıyla o kanalın reyting almak ve açacağım dava sürecinde kamuoyunu etkilemek için uydurduğu bir kumpastır. Lütfen prim vermeyin!'' ifadelerini paylaştı.

Hakan Sabancı'ya veda paylaşımıyla gündem olan Aygün Aydın'ın bu kez 'pazarlık' mesajları ifşa oldu
Hakan Sabancı'ya veda paylaşımıyla gündem olan Aygün Aydın'ın bu kez 'pazarlık' mesajları ifşa oldu
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