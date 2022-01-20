Hakan Sabancı Cihangir'de bakın kiminle yakalandı?

Aygün Aydın'dan olaylı bir şekilde ayrılan iş insanı Hakan Sabancı, önceki akşam oyuncu Dilara Aksüyek ile Cihangir'de görüntülendi. İkili aşk yaşıyor mu? İşte cevabı...

Özel hayatıyla gündemden düşmeyen iş insanı Hakan Sabancı'nın (30), oyuncu Dilara Aksüyek ile aşk yaşadığı konuşuluyordu.

İkili, önceki akşam Cihangir'de bir arkadaşlarının doğum günü partisine katıldı.

"ARAMIZDA AŞK YOK"

Aşk iddialarına ilk kez yanıt veren Hakan Sabancı "Arkadaşız, aramızda aşk yok." dedi.

"DOĞUM GÜNÜ PARTİSİNE GELDİK"

Aksüyek ise "Daha önce de dediğim gibi aşk yaşamıyoruz. Ortak arkadaşımızın doğum gününe geldik." ifadelerini kullandı.

Dilara Aksüyek'in göğüs dekolteli kıyafeti dikkat çekti.

HAKAN SABANCI KİMDİR?

Hakan Sabancı, cemiyet hayatının önde gelen ailelerinden Sabancı ailesindendir. 1986 yılında evlenen Ömer Sabancı ve Arzu Sabancı'nın üç çocuğundan biri olan Hakan Sabancı 1991 yılında İstanbul'da dünyaya geldi. Abisi Hacı Sabancı, kardeşi ise Kerim Sabancı'dır.

İlkokulu, ortaokulu ve liseyi Türkiye'de tamamlayan Hakan Sabancı, liseden sonra ekonomi lisansı için Amerika'ya gitti. Üniversite eğitimini bitirip Türkiye'ye dönen Hakan Sabancı genç iş insanıdır.