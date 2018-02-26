Hakan Peker'in Ağabeyini Görenler "Yaşlanmamak Ailede Genetik Galiba" Diyor

Hakan Peker'in Ağabeyini Görenler "Yaşlanmamak Ailede Genetik Galiba" Diyor

Yıllar geçse de bir türlü yaşlanmayan Hakan Peker'in ağabeyini görenler şaşkınlığını gizleyemedi. Abi-kardeşin olduğundan genç göstermeleri "Genetik galiba" dedirtti.

57 yaşındaki şarkıcı Hakan Peker son zamanlarda botoksu ile gündeme gelmişti. Bir türlü yaşlanmayan Peker'in şarkıcı ağabeyi Zafer Peker genç görüntüsüyle herkesi şaşırttı.

YAŞLANMAMAK GENETİK

58 yaşındaki Zafer Peker uzun zamandır müzik piyasasından uzaktı. Zafer Peker'in son halini görenler, "Abi kardeş yaşlanmıyorlar. Ailede genetik galiba." demeden edemedi

İşte Zafer Peker'in son hali:

1995'te Uçuk Kaçık klibinde birlikte oynamışlardı:

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YORUMLAR (25)

  • KAMYONCU:
    Uzun zamandır piyasadan uzaktı işte konu bu, ısmarlama haberlerle gündeme gelecek emekli şarkısı hazırlamıştır yakında çıkar piyasaya. Sevimsiz sevimsiz yüzler, hiç hazmetmedim bu amcadan botokslu erkek ki olur gardaşlık. .
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  • MİNA:
    Ne halden anlarsın sen ne sorarsın hainsin. Bir boşlukta kalmışsın acımazsın. Vurdum duymazsın gözü doymazsın aman. Anlamazsın anlamazsın....
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