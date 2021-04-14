Hakan Özer'in ilk albümü 'Onca Günler' yayında
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Hakan Özer'in ilk albümü 'Onca Günler' yayında

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Kültür Sanat
Hakan Özer'in ilk albümü 'Onca Günler' yayında

Resim sanatının yanı sıra uzun yıllardır müziği de kendine iş edindiğini belirten ressam, akademisyen Hakan Özer'in, 15 şarkıdan oluşan ilk albümü 'Onca Günler' yayınlandı.

Resim sanatının yanı sıra uzun yıllardır müziği de kendine iş edindiğini belirten ressam, akademisyen Hakan Özer'in, 15 şarkıdan oluşan ilk albümü 'Onca Günler' yayınlandı.

Yeditepe Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Resim ve Plastik Sanatlar Bölümü Öğretim Üyesi Hakan Özer'in 15 şarkıdan oluşan albümü kurucu ortağı olduğu 'People Make Music' etiketiyle yayınlandı. Özer, plastik sanatlar camiasında resimleriyle ve yetiştirdiği öğrencilerle tanınsa da, 80'li yılların ikinci yarısından bu yana sükünetle sürdürdüğü müzikal macerasının meyvelerini ilk defa bir albümde topladı.

USTALIKLI BİR GİTAR ALBÜMÜ; GÖRÜLMEYEN AYRINTILAR ANLATILIYOR

Singer-songwriter ve zaman zaman da indie-folk tarzında yapılmış, ustalıklı bir gitar albümü olarak nitelendirilen albümünde Hakan Özer, göz önünde olan ama görülmeyen ayrıntıları, dünya hallerini anlatıyor. Geçmişten gelen fragmanları gündelik olanla harmanlarken, eski aşkları, yaşamın anlarını biriktirmenin yorgunluğundan ve bugünlerde herkesin hissettiği huzursuzluklardan dem vuruyor. Şarkı yazarken tekrara düşmemesi, birkaç şarkı haricinde nakarat dahi kullanmaması, anlatacaklarını detaylı detaylı, sakin sakin sıralaması ise dikkat çekiyor.

TÜM SÖZ VE MÜZİKLER SANATÇIYA AİT

2019 Kasım'ında People Make Music'in diğer kurucu ortağı Burak Güngörmüş yönetiminde Büyükada'daki PMM Stüdyosu'nda kaydedilmeye başlayan albümün tüm söz ve müzikleri Hakan Özer'e ait.

Düzenleme ve prodüksiyonu Güngörmüş ve Özer ikilisi tarafından yapılan albümde, Hakan Özer klasik, akustik ve elektrik gitar, Burak Güngörmüş ise bas, davul, rhodes ve diğer tuşluları çalıyor. Kimi şarkıda yaylılar, kimi şarkıda klarinet, şaman davulu ve elektronikler düzenlemelere ekleniyor.Nilipek ve Demet Çizenel vokalde ikiliye eşlik ederken bir şarkıda da Tuğhan Garip'in elektrik gitarı duyuluyor. Albümün miks ve mastering'i Emre Malikler'e, grafik düzenlemesi Yeditepe Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Dekan Yardımcısı Dr. Öğr. Üyesi Özlem Mutaf Büyükarman ve Grafik Tasarımı Bölümü Öğr. Gör. Atılay Aşkaroğlu'na ait.


Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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