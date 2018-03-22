Hakan Meriçliler, Sadri Alışık Akademi Ders Verecek!

Haftanın iki günü Sadri Alışık Akademi de "Kamera Oyunculuğu" derslerine giren Hakan Meriçliler, profesyonel olarak kamera önü oyunculuk yapmak isteyen ya da bu alanda kendini geliştirmek isteyenlere, oyunculuk seçmelerinden (audition) başlayarak tüm süreçle ilgili rehberlik etmek, temel oyunculuk bilgilerinin yanı sıra ihtiyaç duyulan sektörel ve teknik bilgileri kazandırmaya yönelik eğitim veriyor.

Hakan Meriçliler, "Sadri Alışık Akademi de gençlerle bir arada olmak, tecrübe ve bilgi birikimimi paylaşmak beni çok heyecanlandırıyor. Eğitmenlik sahne de olmak kadar keyifli" dedi.