Hakan Meriçliler, Sadri Alışık Akademi Ders Verecek!
Çolpan İlhan & Sadri Alışık Tiyatrosu ile geçtiğimiz sezon "Binde Bir Gece Diyalogları" oyunu ile bir araya gelen ünlü oyuncu Hakan Meriçliler, kapalı gişe sahnelenen oyunun yanı sıra Sadri Alışık Akademi de "Kamera Oyunculuğu" derslerinde eğitmenlik yapmaya başladı.
Haftanın iki günü Sadri Alışık Akademi de "Kamera Oyunculuğu" derslerine giren Hakan Meriçliler, profesyonel olarak kamera önü oyunculuk yapmak isteyen ya da bu alanda kendini geliştirmek isteyenlere, oyunculuk seçmelerinden (audition) başlayarak tüm süreçle ilgili rehberlik etmek, temel oyunculuk bilgilerinin yanı sıra ihtiyaç duyulan sektörel ve teknik bilgileri kazandırmaya yönelik eğitim veriyor.
Hakan Meriçliler, "Sadri Alışık Akademi de gençlerle bir arada olmak, tecrübe ve bilgi birikimimi paylaşmak beni çok heyecanlandırıyor. Eğitmenlik sahne de olmak kadar keyifli" dedi.