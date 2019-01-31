Hakan Hatipoğlu'ndan Gerilimi Tırmandıracak Fazıl Say Açıklaması!

Survivor yarışmasıyla adına duyuran Hakan Hatipoğlu, Fazıl Say'la yaşadığı polemik hakkında konuşarak, "Ben Fazıl Say'ı takipten çıkarmadım ama o beni engelledi. Çok komik bir durum. Klavye başındaki çocuklar gibi beni engellemiş." dedi.

Hakan Hatipoğlu açıklamalarına söyle devam etti:

"ALLAH SENİN ÇOCUĞUNU ENGELLİ YAPSIN"

"Kızımızın hesabı duruyor ama hiç kullanmıyoruz. 80 bin takipçisi var. Hiç fotoğraf paylaşmadık, haberler olunca takipçimiz arttı. Kızımız bana da benziyor Hakan'a da. Kızımızın fotoğrafını paylaşmadık, mutlaka göstereceğiz ama kıyamadık. Zamanı gelince paylaşacağız. Çocukla alakalı herhangi bir teklif gelsin de paylaşalım diye düşünmüyoruz. Biz kimiz ki zaten! Neden böyle bir şey yapalım? Nazardan korkuyoruz, dışarıda sevmek isteyenlere gösteriyoruz çocuğumuzu. Mesela biri bana yarışmadayken 'Allah senin çocuğunu engelli yapsın' yazmış. Ne kadar ayıp bir şey. Düşünsenize anne-baba böyle bir çocuk doğuruyor, ama Allah bana böyle bir çocuk verse her şey Allah'tan ona da bakmalıyız. Allah'tan gelen bir şey, öyle olsa da çocuğuma bakardım."

"ÇOCUKLAR GİBİ BENİ ENGELLEMİŞ"

"Fazıl Say beni tanıyor. Benim kız kardeşimle ortak, Whatsapp grupları bile var, ben bunları söylemedim. Çok önemli bir sanatçımız, takip ettiğimiz biri. Ben ona kırılmadım. Ben aslında ona yazar gibi cevap yazdım ama sosyal medyada şarlatanlar var onlara cevaben yazdım. Bana 'senin mesleğin ne' diyenlere verdiğim bir cevaptı. Beni tanımayanlar gitsinler çevremdekilere sorsunlar. Güvenliğe, kapıcıya kimlere nasıl davranıyorum sorup öğrensinler. Ben Fazıl Say'ı takipten çıkarmadım ama o beni engelledi. Çok komik bir durum. Klavye başındaki çocuklar gibi beni engellemiş. Önemli değil, benim için Fazıl Say büyük bir sanatçı. En son Cumhurbaşkanımızla görüşmesi ve orada söylediği laf çok güzel. 'Ben uzlaşma işareti aldım. O sebeple de Cumhurbaşkanımızla yakın oldum' dedi."