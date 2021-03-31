Hakan Çelenk kimdir? Hakan Çelenk biyografisi nedir?

Halk TV internet sitesinin yeni Genel Yayın Direktörü gazeteci Hakan Çelenk oldu. Peki, Hakan Çelenk kimdir, kaç yaşında? Hakan Çelenk nereli, mesleği nedir? Hakan Çelenk hayatı ve biyografisi nedir?

Halk TV internet sitesinin yeni Genel Yayın Direktörü gazeteci Hakan Çelenk oldu. Peki, Hakan Çelenk kimdir, kaç yaşında? Hakan Çelenk nereli, mesleği nedir? Hakan Çelenk hayatı ve biyografisi nedir? İşte detaylar haberimizde...

HAKAN ÇELENK KİMDİR?

Ankara Atatürk Anadolu Lisesi'nden 1990'da mezun olduktan sonra, yüksek öğrenimini İstanbul Üniversitesi İngilizce İktisat bölümünde tamamladı. Üniversite öğrencisi olduğu sırada 1994'te Cumhuriyet'te gazeteciliğe başladı, 1997'de Yeni Yüzyıl'da devam etti. 1999'da başlayan Radikal yıllarında ise editör, gece sorumlusu, yazı işleri yönetmeni, yazı işleri müdür yardımcısı ve yazı işleri müdürlüğü görevlerinde bulundu. 2012'den itibaren Posta gazetesinde editör ve köşe yazarı olarak meslek yaşamına devam etti. 2017'de CNN Türk'te Doğan Medya idaresi tarafından Posta gazetesindeki işinden çıkarılmıştır.