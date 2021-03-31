Hakan Çelenk kimdir? Hakan Çelenk biyografisi nedir?
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Hakan Çelenk kimdir? Hakan Çelenk biyografisi nedir?

Haberler.com / Sümeyye Trabzon - Haberler | Gündem
Hakan Çelenk kimdir? Hakan Çelenk biyografisi nedir?

Halk TV internet sitesinin yeni Genel Yayın Direktörü gazeteci Hakan Çelenk oldu. Peki, Hakan Çelenk kimdir, kaç yaşında? Hakan Çelenk nereli, mesleği nedir? Hakan Çelenk hayatı ve biyografisi nedir?

Halk TV internet sitesinin yeni Genel Yayın Direktörü gazeteci Hakan Çelenk oldu. Peki, Hakan Çelenk kimdir, kaç yaşında? Hakan Çelenk nereli, mesleği nedir? Hakan Çelenk hayatı ve biyografisi nedir? İşte detaylar haberimizde...

HAKAN ÇELENK KİMDİR?

Ankara Atatürk Anadolu Lisesi'nden 1990'da mezun olduktan sonra, yüksek öğrenimini İstanbul Üniversitesi İngilizce İktisat bölümünde tamamladı. Üniversite öğrencisi olduğu sırada 1994'te Cumhuriyet'te gazeteciliğe başladı, 1997'de Yeni Yüzyıl'da devam etti. 1999'da başlayan Radikal yıllarında ise editör, gece sorumlusu, yazı işleri yönetmeni, yazı işleri müdür yardımcısı ve yazı işleri müdürlüğü görevlerinde bulundu. 2012'den itibaren Posta gazetesinde editör ve köşe yazarı olarak meslek yaşamına devam etti. 2017'de CNN Türk'te Doğan Medya idaresi tarafından Posta gazetesindeki işinden çıkarılmıştır.

- Sümeyye Trabzon
Sümeyye Trabzon
Haberler.com
Haber Yorumları
Yorum yapmak için giriş yapınız
Kullanıcı Adı
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Hamza Dağ Mahir Ünal Ali İhsan Su Erkan Kandemir Ömer Faruk Gergerlioğlu
Magazin Alişan Şeyma Subaşı Serenay Sarıkaya Cemal Can Canseven
Spor Caner Erkin Fatih Terim Burak Yılmaz Mustafa Cengiz Hamza Hamzaoğlu
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Letonya Milli Takım
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Hakan Çelenk kimdir? Hakan Çelenk biyografisi nedir? - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 31.3.2021 13:30:22. #1.15#
title