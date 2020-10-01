Hakan Altun ile aşk yaşadığı iddia edilen Ajda Pekkan konuştu: Ben bile ikna oldum

Söylemezsem Olmaz programında sunuculuk yapan Seren Serengil, Ajda Pekkan ile Hakan Altun'un aşk yaşadığını söyledi. Kısa sürede gündem olan aşk iddiasına ilk yalanlama Hakan Altun cephesinden geldi. Konu hakkında sessizliğini bozan Pekkan ise "Hakan'la çıkıp eğlendik. Ben bile aşk yaşadığımıza ikna oldum" deyip haberleri tiye aldı.

Ajda Pekkan ile adı aşk dedikodularına karışan Hakan Altun'un dün menajeri Süleyman Çakmakçı aracılığıyla yapılan açıklamada "Hakan Bey ve Ajda Hanım, yeni bir düet projesinde bir araya gelecek. İkisi de Bodrum'da yaşadığından proje için sık sık buluşuyorlar. Önümüzdeki yıl da halk konserleri verecekler" denildi.

"HAKAN'LA ÇIKIP EĞLENDİK"

Kısa sürede gündem olan Ajda Pekkan ise aşk haberleri tiye alarak şunları söyledi: "Sabah ben de ilişki yaşıyorum diye kalktım. Bir önceki ilişkim bitti mi, bitmedi mi çok ikilemde kalmışlardı, hep o haber oluyordu. Yeni bir haber çıktı diye sevindim. Ayrıldıktan sonra iki lokma biriyle görüştüğünüz zaman yakıştırmalar oluyor. Hakan çok değerli bir insan. Çok iyi dostuz, hafta sonu da çıktık, eğlendik. Yine çıkar eğleniriz. Bir şey olsa deklare ederiz. Ama yok. Programda da o kadar emin konuşmuşlar ki, ben bile ikna oldum aşk yaşadığımıza!"

SEREN SERENGİL AŞK İDDİASINI PATLATTI

Dün yayınlanan Söylemezsem Olmaz programında Ajda Pekkan'ın sevgilisinden ihanet gerekçesiyle ayrılmasıyla ilgili konuşan Seren Serengil, Süperstar hakkında yeni bir aşk iddiasında bulunmuştu. Canlı yayında açıklama yapan Serengil, Ajda Pekkan ile Hakan Altun'un şimdilerde flört ettiğini söylemiş ve açıklamalarına şöyle devam etmişti: "Bodrum'da annemin bir yakınından bu bilgiyi aldım. Kadın Ajda Pekkan'ı tanıyor. Ajda, Hakan Altun'la aşk yaşıyormuş. Ben çok desteğim çok mutlu olurlar. İkisi bir düet yapsa yer yerinden oynar. Ben yakıştırdım onları. Mutlu olduklarını da duydum. Şimdi flört aşamasındalar. Baskıdan dolayı inşallah ayrılmazlar."

"BENİ TAŞIYACAK ERKEK YOK"

Ajda Pekkan'ın geçen ay 2012'den beri aşk yaşadığı Bülent Çavuşoğlu ile ayrıldığı haberi çıkmıştı. İddiaya göre işadamı, Süperstar'ın yanında çalışan sarışın bir güzelle aşk yaşamıştı. İhanet şokundan sonra Bodrum'da kafa dağıtan Pekkan, katıldığı bir programda, "Şu an hayatınızda biri var mı" sorusuna "Beni taşıyacak erkek maalesef karşıma çıkmıyor" yanıtını vermişti.

Kaynak: Hürriyet