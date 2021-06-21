Ünlü şarkıcı Hakan Altun "yalandır" diyerek paylaştı: Milyonlar içinde yüzmüyorum

Ünlü şarkıcı Hakan Altun, geçtiğimiz aylarda 'Şarkılar Bizi Söyler' çekimleri öncesi rahatsızlanarak hastaneye kaldırılmıştı. Durumu iyiye gittikten sonra taburcu edilen Altun, hem son durumu hem de özel hayatına ilişkin dikkat çeken ifadeler kullandı. Altun, "Milyonlar içinde yüzdüğüm yalandır" ifadelerini kullandı.

Kanal D ekranlarında Sibel Can ve Hüsnü Şenlendirici ile birlikte sunduğu 'Şarkılar Bizi Söyler' çekimleri öncesi rahatsızlanması nedeniyle hayranlarını korkutan ünlü şarkıcı Hakan Altun, kendisini hızlı toparladı.

TATİL ANLARININ FOTOĞRAFINI PAYLAŞTI

Hastaneden taburcu olduktan bir süre sonra İstanbul'da dinlenen daha sonra ise Bodrum'a giden 48 yaşındaki şarkıcı, tatil yaptığı anlardan bir fotoğrafını paylaşarak, dikkat çeken ifadeler kullandı.

Teknede çektirdiği fotoğrafları sosyal medya hesabından paylaşan Altun, paylaşımının altına ise şu notu düştü:

"Bodrum'da olduğum doğrudur! Sabahları erken kalktığım doğrudur! 14 kilo aldığım doğrudur! Yanımdaki güzel refakatçi Diva'nın benim değil, dostum Ediz'in olduğu doğrudur!

"EYLÜL AYINA KADAR KONSER VERMEYECEĞİM"

'En iyi tekne arkadaşının teknesidir' sözü doğrudur! Her gün denize girdiğim doğrudur! Eylül ayına kadar konser veremeyeceğim doğrudur!

"MİLYONLAR İÇİNDE YÜZDÜĞÜM YALANDIR"

Dünyalarımın olduğu milyonların içinde yüzdüğüm yalandır! 'Hayatımda sadece doğruları söyleyip, başkalarının haklarını da koruyacağıma' dair babama verdiğim sözü yerine getirdiğim doğrudur!

Kaynak: Hürriyet