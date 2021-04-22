Hakan Altun 5 gün yoğun bakımda kalacak! Sağlık durumu nasıl?
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Hakan Altun 5 gün yoğun bakımda kalacak! Sağlık durumu nasıl?

Hakan Altun 5 gün yoğun bakımda kalacak! Sağlık durumu nasıl?
Hürriyet - Haberler | Magazin

Kendini iyi hissetmediğini söyleyerek, sırt ağrısı şikayetiyle gittiği hastanede Altun'un tetkikleri yapıldı.

Kendini iyi hissetmediğini söyleyerek, sırt ağrısı şikayetiyle gittiği hastanede Altun'un tetkikleri yapıldı. Konuşma bozukluğu yaşayan ve bilinci açık olan Altun'un beyin kanaması riski nedeniyle 5 gün yoğun bakımda tutulacağı öğrenildi.

2007'de beyin tümörü ameliyatı olan Altun'un tedavisi, doktoru Prof. Dr. Ali Çetin Sarıoğlu kontrolünde sürüyor. Sanatçının rahatsızlığının nedeni tetkiklerin sonucunda ortaya çıkacak. 

İYİYİM ANNE

Altun, hastanedeki kontrollerinin ardından annesi Meral Altun ile görüntülü konuşarak durumunun iyi olduğunu söyledi.

Altun'u hastanede, programdaki partnerleri Sibel Can ve Hüsnü Şenlendirici ile yapımcı Polat Yağcı yalnız bırakmadı.

2007 YILINDA AMELİYAT OLMUŞTU Sanatçı Hakan Altun, özel hastanede 2.5 saat süren operasyonla 2007 yılında ameliyat olmuştu. Altun'un beyninin sağ tarafında bulunan mandalina büyüklüğündeki iyi huylu olduğu tahmin edilen tümörün alındığı açıklanmıştı. Ameliyatını yapan doktor " Beyin zarında gelişen bir tümör 8-9 yıllık olduğunu tahmin ediyorum. Genelde bu tip tümörler iyi huylu çıkıyor çok başarılı bir ameliyat geçirdik. Gerçi tümor patolojiden sonra net bir cevaba ulaşırız ama mandalina büyüklüğündeki urun iyi huylu olduğuna inanıyorum" açıklamasında bulunmuştu.

Kaynak: Hürriyet

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Ersin Tatar Nikos Dendias Ruhsar Pekcan Devlet Bahçeli Mevlüt Çavuşoğlu
Magazin Ezgi Mola Cem Yılmaz Hande Erçel Mustafa Üstündağ
Spor Muslera Fatih Terim Cüneyt Çakır Abdullah Avcı Vincent Aboubakar
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Uefa Trabzonspor
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Şu an buradasınız: Hakan Altun 5 gün yoğun bakımda kalacak! Sağlık durumu nasıl? - Haberler Magazin
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 22.4.2021 08:00:22. #1.15#

title