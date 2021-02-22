Hak mahrumiyeti cezası verilen Darende Belediye Başkanı Özkan: "Adalete saygımız sonsuzdur"
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Hak mahrumiyeti cezası verilen Darende Belediye Başkanı Özkan: "Adalete saygımız sonsuzdur"

22.02.2021 14:03 | Son Güncelleme: 22.02.2021 14:21
Hak mahrumiyeti cezası verilen Darende Belediye Başkanı Özkan:

Malatya'nın Darende ilçesinin Belediye Başkanı İsa Özkan, yargılandığı bir davada kendisine verilen 7 ay 15 günlük hak mahrumiyeti cezasına ilişkin, adalete saygısının sonsuz olduğunu söyledi.

Malatya'nın Darende ilçesinin Belediye Başkanı İsa Özkan, yargılandığı bir davada kendisine verilen 7 ay 15 günlük hak mahrumiyeti cezasına ilişkin, adalete saygısının sonsuz olduğunu söyledi.

Özkan, belediye binası önünde yaptığı basın açıklamasında, ilçede ruhsat verilen bir lokantada 2011 yılında patlama meydana geldiğini belirterek, bu olay nedeniyle yargılandığını ifade etti.

Davanın sonuçlandığını ve kendisine 7 ay 15 günlük hak mahrumiyeti cezası verildiğini dile getiren Özkan, bu sürede görevi yarın belediye meclisinde seçilecek başkan vekilinin sürdüreceğini aktardı.

Özkan, davaya konu olayla ilgili şöyle konuştu:

"Belediye geçici olarak 1 ay ruhsat verir. Bu süre dolduğunda lokantada bir iki eksik tespit edilir. Belediye personelimiz buraya giderek bu eksikler giderilmediği takdirde işletmenin kapatılacağını söyler. Bunun üzerine işletme sahibi hemşehrim yanıma geldi, 'Eksikleri gidermek için parça bekliyoruz, bana biraz müsaade ederseniz, taşımalı eğitim yapan okullara yemek yapıyoruz, çocuklar mağdur olmasın.' dedi. Ben de 'Böyle bir şey personelden geldi, idare edebiliyorlarsa etsinler.' dedim. Bu arada ben Ankara'ya gittim, bir gün sonrada patlama meydana geldi."

"Adalete saygımız sonsuzdur." diyen Özkan, belediyenin hizmetlerinin aksamadan devam edeceğini sözlerine ekledi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ayhan İşcen

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