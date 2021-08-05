Hak-İş Konfederasyonu Genel Başkan Vekili Yıldız'dan, toplu sözleşme görüşmelerine ilişkin değerlendirme Açıklaması

Hak-İş Konfederasyonu Genel Başkan Vekili Osman Yıldız, kamu kurum ve kuruluşlarındaki 700 binden fazla işçiyi ilgilendiren toplu sözleşme görüşmelerine ilişkin, "Hükümetimizin kendi değerlendirmesini tamamlayarak, daha makul, daha yapıcı bir öneriyle geleceğine inanıyorum.

Hak-İş Konfederasyonu Genel Başkan Vekili Osman Yıldız, kamu kurum ve kuruluşlarındaki 700 binden fazla işçiyi ilgilendiren toplu sözleşme görüşmelerine ilişkin, "Hükümetimizin kendi değerlendirmesini tamamlayarak, daha makul, daha yapıcı bir öneriyle geleceğine inanıyorum." dedi.

Yıldız, Öz İplik İş Sendikasının yeni genel merkez binasının açılış töreninde yaptığı konuşmada, Türkiye'nin orman yangınlarıyla mücadelesinin yanında olduklarını belirterek, yangınla mücadele eden orman işçileri ve konfederasyon üyelerine teşekkür etti.

Osman Yıldız, konfederasyonun, Tarım ve Orman Bakanlığı ile gerçekleştirdiği protokol çerçevesinde Hatay ormanları ağaçlandırma arazisine fidan bağışı yaptığını söyledi.

Kamu Toplu İş Sözleşmeleri Çerçeve Protokolü'nün imzalanması sürecinin sürdüğünü anımsatan Yıldız, "Burada Hak-İş ve Türk-İş olarak yakın ve olumlu bir iş birliği yaptığımız teklifimizi hükümete sunduk. Hükümete sorunlarımızı, taleplerimizi ilettik. İletmeye de devam ediyoruz. Hükümetimizin de bize kendi değerlendirmesini tamamlayarak, daha makul, daha yapıcı bir öneriyle geleceğine inanıyorum." diye konuştu.

Yıldız, orman yangınlarının bu süreci yavaşlattığını dile getirerek, "Ama yakın zamanda 700 bin işçinin, bütün Türkiye'nin beklediği kamu çerçeve sözleşmesini en makul şekilde bitireceğimize olan inancımızı belirtmek istiyorum." ifadesini kullandı.

Öz İplik İş Genel Başkanı Rafi Ay da sendikanın çalışmalarına değinerek, üye sayılarının 40 bine yaklaştığını söyledi.

"İyimser olduğumuzu belirtmek istiyorum"

Konuşmaların ardından Yıldız, bir gazetecinin, 2021 Yılı Kamu Toplu İş Sözleşmeleri Çerçeve Protokolü görüşmelerine ilişkin sorusu üzerine, konfederasyon olarak tekliflerini sunduklarını anımsatarak, şunları kaydetti:

"Ancak karşı teklif olarak, bizim teklifimizde yer alan bütün hususlarla ilgili toptan bir teklif henüz daha bize gelmedi. Şu andaki görüşme trafiğimizin olumlu atmosferde seyrettiğini ve bu olumlu atmosferin bize sunacakları teklife yansıyacağını düşünüyorum. Teklifimizin içinde yer alan maddeler çerçevesinde birebir çok dönüş yok. Biz daha çok kendi bakış açılarımızı, kendi sorunlarımızı iletmeye çalışıyoruz. Onların da bunları mali açıdan dengeleyerek, toptan bir teklif hazırlayacaklarını düşünüyorum. Bize çok yakın zamanda böyle bir dönüşün olacağını bekliyoruz. Ülkemiz şartlarına uygun olarak makul ölçülerde ikna edici, yapıcı bir teklif geleceğini umuyoruz, bekliyoruz. İyimser olduğumuzu belirtmek istiyorum."

Kaynak: Anadolu Ajansı / Esin Işık