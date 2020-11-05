PKK'nın füzeli hain saldırısında şehit sayısı 3'e yükseldi
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PKK'nın füzeli hain saldırısında şehit sayısı 3'e yükseldi

05.11.2020 09:08 | Son Güncelleme: 05.11.2020 10:09

Hakkari'nin Derecik ilçesinde teröristlerce düzenlenen füzeli saldırıda şehit olan sivil işçi sayısı 3'e yükseldi.

Hakkari Valiliğinden yapılan açıklamada, 4 Kasım 2020 tarihinde Derecik ilçesi Irak sınırına yakın iki üs bölgesi arasında yol çalışması yapan sivil iş makinesine yönelik bölücü terör örgütü tarafından füze ve uzun namlulu silahlarla saldırı yapıldığı belirtildi.

BÜYÜK ÇAPTA OPERASYON BAŞLATILDI

Açıklamada, "Yapılan terör saldırısı sonucu 1 sivil işçimiz şehit olmuş, 2 sivil işçimiz ağır yaralanmıştı. Ağır yaralanan 2 sivil işçimiz yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak şehit olmuştur. Bölgede büyük çaplı operasyon başlatılmıştır" denildi.

PKK'nın füzeli hain saldırısında şehit sayısı 3'e yükseldi

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Haber Yorumları (1)
MURAT: faşitlerden ancak bu beklenir masum sivillere bili katleder bunlar.
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