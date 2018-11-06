Avrupa Komisyonu Genişlemeden Sorumlu üyesi Johannes Hahn, "Türkiye'nin AB'ye öngörülebilecek bir tarihte üye olması gerçekçi değil" dedi.

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Türkiye'nin Avrupa Birliği üyelik müzakerelerinde ilerleme kaydedileceğine şüpheyle baktığını söylemişti. Avrupa Komisyonunun Avusturyalı üyesi Johannes Hahn da Macron'un açıklamalarına atıfta bulunarak, "Fransa Cumhurbaşkanı Macron'un açıklamalarına ve AB üyesi diğer ülkelerdeki havaya baktığımda Türkiye'nin öngörülen bir zamanda AB'ye üye olması gerçekçi değil" dedi.

"Stratejik ortaklık yapılmalı"

Türkiye ile 13 yıldır devam eden müzakerelere bağlı kalınmasına "Gerçekçi stratejik partnerlik yolunu kapatıyor" yorumu yapan Hahn, "AB ve Türkiye her iki tarafın da çıkarlarına uygun olarak yeni, stratejik bir partnerlik için çabalamalı" değerlendirmesinde bulundu. Hahn, enerji, göç, Suriye'nin yeniden inşası ve Gümrük Birliği gibi alanlarda işbirliği yapabileceğini belirtti. - BRÜKSEL