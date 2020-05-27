Hafta sonu sokağa çıkma yasağı var mı? 30 - 31 Mayıs'ta sokağa çıkma yasağı var mı? Hafta sonu sokağa çıkma yasağı olacak mı?
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Hafta sonu sokağa çıkma yasağı var mı? 30 - 31 Mayıs'ta sokağa çıkma yasağı var mı? Hafta sonu sokağa çıkma yasağı olacak mı?

Koronavirüs nedeniyle büyük şehirlerimizde hafta sonları sokağa çıkma yasakları artık hayatımızın bir parçası oldu. Peki normalleşme sürecinin başladığı bu dönemde 30 - 31 Mayıs'ta sokağa çıkma yasağı olacak mı? Hafta sonu sokağa çıkma yasağı olacak mı? Merak edilen sorunun yanıtı haberimizde.

Hafta sonu sokağa çıkma yasağı var mı? 30 - 31 Mayıs'ta sokağa çıkma yasağı var mı? Hafta sonu sokağa çıkma yasağı olacak mı?
27.05.2020 13:45 | Son Güncelleme: 27.05.2020 14:32

Corona virüs salgını gündeme geldiği ilk günlerden itibaren devletimiz tehlikenin çok olduğu büyükşehirlerimizde haftasonu sokağa çıkma yasağı önlemleri ile tedbirler almaya başladı. Uzun zamandır haftasonu sokağa çıkma yasakları hayatımızın bir parçası oldu. Yavaş yavaş normalleşme sürecinin başladığı günlerde son olarak önümüzdeki hafatsonu yani30 - 31 Mayıs'ta sokağa çıkma yasağı olup olmayacağı vatandaşlar tarafından merak ediliyor. Merak edilen soruların yanıtı haberimizde.

30 VE 31 MAYIS'TA SOKAĞA ÇIKMA YASAĞI VAR MI?

Önümüzdeki haftasonu sokağa çıkma yasağı olup olmayacağı Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığında yarın gerçekleşecek olan Kabine Toplantısı'nda ele alınacak ve görüşelecek. Toplantının ardından yapılacak resmi açıklamaya göre haftasonu sokağa çıkma yasağı olup olmayacağı netleşecek. Konuyla ilgili açıklamalar geldikçe sizlere buradan paylaşımda bulunacağız.

Haftasonu sokağa çıkma yasağı var mı? 30 - 31 Mayıs'ta sokağa çıkma yasağı var mı? Haftasonu sokağa çıkma yasağı olacak mı?
30 VE 31 MAYIS'TA HAFTASONU SOKAĞA ÇIKMA YASAĞI

20 YAŞ ALTI VE 65 YAŞ ÜSTÜ YASAĞI KALKTI MI?

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "GENÇ ARKADAŞLARIM, sokağa çıkma kısıtı bu gece kalktı. Maalesef bu uygulama siz 15-20 yaş grubunu, 65 yaş üstü büyüklerimizi, 14 yaş ve altı çocuklarımızı şimdilik içeremiyor. Sabırlı olmanızı, bize biraz daha zaman tanımanızı rica ediyorum. ÇOK SEVGİLER." ifadelerini kullandı.

umut.guner@haberler.com - Umut Güner
Umut Güner
umut.guner@haberler.com

Manşet

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