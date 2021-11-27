Haftanın ücretsiz oyunları! 269 TL değerindeki oyun kısa süreliğine ücretsiz oldu
Ubisoft Quebec tarafından geliştirilen ve Ubisoft tarafından yayınlanan bir aksiyon-macera video oyunu olan Immortals Fenyx Rising, hafta sonu boyunca ücretsiz oldu.
Immortals: Fenyx Rising muhteşem bir mitolojik macerayı gerçeğe dönüştürüyor. Kanatlı yarı tanrı Fenyx olarak, Yunan tanrılarını kurtarmak için maceraya atıl. Dünyanın kaderi pamuk ipliğine bağlı ve tanrıların son umudu sensin.
269,00 TL değerindeki Immortal Fenyx Rising, 3 Aralık 2020 tarihinde PlayStation 4, PlayStatino 5, Xbox One, Xbox Series X/S, Nintendo Switch, Stadia ve PC için çıkış yaptı.
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Immortals Fenyx Rising oyununun tam sürümünü Kasım 26 17:00 ile Kasım 29 17:00 (yerel saatiniz) arasında ücretsiz oynayın. İndirme işleminizi hemen başlatın ve sunucular açıldığında hazır olun. Ücretsiz hafta sonu bittikten sonra oyunu satın alırsanız ilerlemeniz taşınacaktır.
IMMORTAL FENYX RİSİNG SİSTEM GEREKSİNİMLERİ!
ÇOK DÜŞÜK AYARLAR 720p/30FPS
- İşlemci: Intel Core i5-2400/ AMD FX-6300
- Ekran Kartı: GeForce GTX 660/ AMD R9 280X
- VRAM: 2GB NVIDIA/ 3GB AMD
- RAM: 8GB (Çift kanallı mod)
- Depolama: 28GB HDD
- OS: Windows 7 (yalnızca 64 bit)
YÜKSEK AYARLAR 1080p/30FPS
- İşlemci: Intel Core i7-3770/ AMD FX-8350
- Ekran Kartı: GeForce GTX 970/ AMD R9 290
- VRAM: 4GB
- RAM: 8GB (Çift kanallı mod)
- Depolama: 28GB SSD
- OS: Windows 10 (yalnızca 64 bit)
YÜKSEK AYARLAR 1080p/60FPS
- İşlemci: Intel Core i7-6700/ AMD Ryzen 7 1700
- Ekran Kartı: GeForce GTX 1070/ AMD RX Vega 56
- VRAM: 8GB
- RAM: 16GB (Çift kanallı mod)
- Depolama: 28GB SSD
- OS: Windows 10 (yalnızca 64 bit)
ÇOK YÜKSEK AYARLAR 1440p/60FPS
- İşlemci: Intel Core i7-8700K/ AMD Ryzen 5 3600X
- Ekran Kartı: GeForce RTX 2070 Super/ AMD RX 5700
- VRAM: 8GB
- RAM: 16GB (Çift kanallı mod)
- Depolama: 28GB SSD
- OS: Windows 10 (yalnızca 64 bit)
ÇOK YÜKSEK AYARLAR 4K/30FPS
- İşlemci: Intel Core i7-8700K/ AMD Ryzen 7 3700X
- Ekran Kartı: GeForce RTX 2070/ AMD RX Vega 56
- VRAM: 8GB
- RAM: 16GB (Çift kanallı mod)
- Depolama: 28GB SSD
- OS: Windows 10 (yalnızca 64 bit)
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