Haftanın ücretsiz oyunları! 269 TL değerindeki oyun kısa süreliğine ücretsiz oldu

Immortals: Fenyx Rising muhteşem bir mitolojik macerayı gerçeğe dönüştürüyor. Kanatlı yarı tanrı Fenyx olarak, Yunan tanrılarını kurtarmak için maceraya atıl. Dünyanın kaderi pamuk ipliğine bağlı ve tanrıların son umudu sensin.

269,00 TL değerindeki Immortal Fenyx Rising, 3 Aralık 2020 tarihinde PlayStation 4, PlayStatino 5, Xbox One, Xbox Series X/S, Nintendo Switch, Stadia ve PC için çıkış yaptı.

Immortals Fenyx Rising oyununun tam sürümünü Kasım 26 17:00 ile Kasım 29 17:00 (yerel saatiniz) arasında ücretsiz oynayın. İndirme işleminizi hemen başlatın ve sunucular açıldığında hazır olun. Ücretsiz hafta sonu bittikten sonra oyunu satın alırsanız ilerlemeniz taşınacaktır.

IMMORTAL FENYX RİSİNG SİSTEM GEREKSİNİMLERİ!

ÇOK DÜŞÜK AYARLAR 720p/30FPS

İşlemci: Intel Core i5-2400/ AMD FX-6300

Ekran Kartı: GeForce GTX 660/ AMD R9 280X

VRAM: 2GB NVIDIA/ 3GB AMD

RAM: 8GB (Çift kanallı mod)

Depolama: 28GB HDD

OS: Windows 7 (yalnızca 64 bit)

YÜKSEK AYARLAR 1080p/30FPS

İşlemci: Intel Core i7-3770/ AMD FX-8350

Ekran Kartı: GeForce GTX 970/ AMD R9 290

VRAM: 4GB

RAM: 8GB (Çift kanallı mod)

Depolama: 28GB SSD

OS: Windows 10 (yalnızca 64 bit)

YÜKSEK AYARLAR 1080p/60FPS

İşlemci: Intel Core i7-6700/ AMD Ryzen 7 1700

Ekran Kartı: GeForce GTX 1070/ AMD RX Vega 56

VRAM: 8GB

RAM: 16GB (Çift kanallı mod)

Depolama: 28GB SSD

OS: Windows 10 (yalnızca 64 bit)

ÇOK YÜKSEK AYARLAR 1440p/60FPS

İşlemci: Intel Core i7-8700K/ AMD Ryzen 5 3600X

Ekran Kartı: GeForce RTX 2070 Super/ AMD RX 5700

VRAM: 8GB

RAM: 16GB (Çift kanallı mod)

Depolama: 28GB SSD

OS: Windows 10 (yalnızca 64 bit)

ÇOK YÜKSEK AYARLAR 4K/30FPS

İşlemci: Intel Core i7-8700K/ AMD Ryzen 7 3700X

Ekran Kartı: GeForce RTX 2070/ AMD RX Vega 56

VRAM: 8GB

RAM: 16GB (Çift kanallı mod)

Depolama: 28GB SSD

OS: Windows 10 (yalnızca 64 bit)

Yakupcan Aydemir Haberler.com Haberler.com - Son Dakika Haberleri

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