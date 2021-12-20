HAFTANIN İLK İŞ GÜNÜNDE TRAFİK YOĞUNLUĞU OLUŞTU

ATAŞEHİR, İSTANBUL (DHA) - İSTANBUL'da haftanın ilk iş gününde trafik yoğunluğu oluştu. İBB'nin yoğunluk haritasına göre trafik yüzde 58 olarak ölçüldü.

İstanbul'da haftanın ilk iş gününde Ataşehir Yenisahra D-100 Karayolu Kadıköy istikametinde trafik yoğunluğu yaşandı. Servis araçlarının da trafiğe katılımıyla araçlar zaman zaman durma noktasına geldi. İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Trafik Yoğunluk Haritası verilerine göre, trafik yoğunluğu saat 08.20 itibariyle yüzde 58'e ulaştı.