Haftanin bölgesinde PKK terör örgütünün tuzakladığı mayın ve EYP'ler etkisiz hale getiriliyor
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Haftanin bölgesinde PKK terör örgütünün tuzakladığı mayın ve EYP'ler etkisiz hale getiriliyor

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), dün gece başlayan Pençe-Kaplan Operasyonu kapsamında PKK terör örgütünün Haftanin bölgesinde tuzakladığı mayın ve EYP'leri etkisiz hale getirildiğini bildirdi.

17.06.2020 16:25 | Son Güncelleme: 17.06.2020 16:51

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), dün gece başlayan Pençe-Kaplan Operasyonu kapsamında PKK terör örgütünün Haftanin bölgesinde tuzakladığı mayın ve EYP'leri etkisiz hale getirildiğini bildirdi.

Bakanlığın Twitter hesabından yapılan, Pençe-Kaplan Operasyonu'na ilişkin görüntülerin yer aldığı paylaşımda, şunlar kaydedildi:

"Haftanin bölgesinde operasyonlara devam eden Kahraman Komandolarımız, PKK terör örgütünün bölgede tuzakladığı mayın ve EYP'leri etkisiz hale getirmeye; silah, mühimmat ve yaşam malzemelerini imha etmeye devam ediyor."

Haftanin bölgesinde PKK terör örgütünün tuzakladığı mayın ve EYP'ler etkisiz hale getiriliyor

Kaynak: AA

Güncel Manşet

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