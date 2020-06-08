Haftalık burç yorumları 8 - 14 Haziran: Burçları bu hafta neler bekliyor? Haftalık burç yorumları ile bu haftaya hazırlanın! Aysun Köşker Koç tarafından değerlendirilen haftalık burç yorumları ile aşk, para, aile ve sağlık konusunda neler yaşanacak fikir edinebilirsiniz. İşte Koç, Boğa, İkizler, Yengeç, Aslan, Başak, Terazi, Akrep, Yay, Oğlak, Kova, Balık burçlarına dair 8 - 14 Haziran haftalık burç yorumları…

Karma Astrolog Aysun Köşker Koç, haftalık burç yorumlarını sizler için değerlendirdi. Haftalık burç yorumları ile burcunuzda bu hafta sizleri neler bekliyor, size neler tavsiye ediliyor öğrenebilirsiniz. İşte Koç, Boğa, İkizler, Yengeç, Aslan, Başak, Terazi, Akrep, Yay, Oğlak, Kova ve Balık burcunun 8 - 14 Haziran haftalık burç yorumları...

HAFTALIK BURÇ YORUMLARI

KOÇ : Hafta başında yakın çevrenizle ilgilenip, perşembeden itibaren maddi konulara yoğunlaşmanız gerekebilir. Kadınlarla anlaşmak zor olacak. Gerçekleri görmekte zorlanacağınız, yanılgıya düşebileceğiniz bir dönem. Ayağınız veya bacağınızla ilgili kaza riskine dikkat. Orijinal fikirlerinizle hedeflediğiniz noktaya ulaşma fırsatı mevcut.

BOĞA : Duygu ve mantık çatışması yaşayacağınız bir hafta. Kararlarınızı iç sesinize güvenerek almak en iyisi. Genel anlamda gelirlerinize odaklanacaksınız. Cumadan itibaren kendinizle ilgilenmek isteyeceksiniz. Yanılgılara ve kazalara açık bir dönem. Temkinli hareket edin. Size iyi gelecek yeni insanlarla tanışma fırsatı var.

İKİZLER : Kendinize odaklanacaksınız. Bir kadın yüzünden bazı anlaşmalarınız bozulabilir. Temkinli olmanız lazım. Eşinizin aile büyükleriyle aranızı düzelterek, aşkınızı tazeleyebilirsiniz. Olayların gerçekliğini sorgulayarak hareket etmeniz gereken bir hafta. Ayak ve bacağınızla ilgili kazalara dikkat. Büyükleriniz tarafından eleştirilebilirsiniz.

YENGEÇ : İçe dönük olabilir, manevi konulara yoğunlaşabilirsiniz. Çalışanlar; farklı fikirler geliştirerek, güzel anlaşmalar yapabilirler. Bazı yengeçler ailevi nedenlerle, işten ayrılabilirler. Ev içi ve trafikte kaza riskine dikkat. Büyüklerinizin maddi desteğini alabilirsiniz. Kadınların eleştirilerine maruz kalabilir, duygularınızı ifade etmekte zorlanabilirsiniz.

ASLAN : Sosyal ortamlarda bulunabilir, gönüllü çalışmalara katılabilirsiniz. Bu hafta yeni tanışacağınız insanlara güvenmemelisiniz. Zarar görebilirsiniz. İşle ilgili konularda akılla, diğer konularda ise; hislerinize güvenerek hareket etmelisiniz. Davranışlarınız büyükleriniz tarafından,'bak elalem ne der' şeklinde başlayan cümlelerle eleştirilebilir.

BAŞAK : Eşiniz veya ortak iş yaptığınız insanlarla anlaşmak zor olsa da doğru iletişimle sorunu aşabilirsiniz. Aslında sizden hoşlanmayan bazı kadınların iltifatlarına inanarak, onlara güvenmeyin, zarar görürsünüz.Duygularınızı içinizde büyütmenize rağmen, ifade etmekte zorlanacaksınız. Ödemelerinizi kolayca yapmanızı sağlayan destekler alacaksınız.

TERAZİ : Eğitim, hukuk, yolculuk, yurt dışı bağlantılı işlerle ilgilenebilirsiniz. Eşinizle hem duygusal yönden, hem de anlaşma bakımından bazı şeylerin yoluna girdiğini göreceksiniz. Ancak duygularınızı daha çok içinizde yaşayıp, belli etmeyebilirsiniz. Beklemediğiniz yerden gelecek bir para ile yüzünüz gülebilir. Ufak kazalara dikkat.

AKREP : Ek gelirler, ödemeler, ameliyat gibi konularla ilgileneceksiniz. Duygularınızı uç noktada yaşayacağınız bir hafta. Ancak onları görmezden gelebilirsiniz. Hislerinizle yaratıcılığınızı besleyebileceğiniz ve üreteceğiniz bir hafta. Ancak önemli kararlar almak için uygun bir dönem değil. Yeni adımlar yerine devam edenleri düzenlemelisiniz.

YAY : Evlilik ve ortaklı işler haftanın ana teması. Emlak ve aile konularında bazı yaraları sarma fırsatı olsa da, iletişim problemi yüzünden sorunları aşamayabilirsiniz. Dikkat. Sorumlulukla ve disiplinle çalışanlar amaçlarına ulaşabilirler. Şehir içi trafik kazası ve ufak ev kazaları riski var. Özellikle; ayak, bacak, eller ve kollara dikkat etmekte yarar var.

OĞLAK : Duygularınızı uç noktalarda yaşayacaksınız. Kardeş veya yakın arkadaşlarınızla devam eden iletişim sorunlarını çözme fırsatı mevcut. Genel anlamda tartışma ve kavga enerjileri yüksek bir hafta olduğu için, özellikle perşembe gününe kadar daha sakin kalmaya çalışmakta fayda var. Sağlık , çalışanlar ve gündelik rutinler ön planda olabilir.

KOVA : İlham gerektiren işler yapanlar için şanslı etkiler mevcut. Çocuğunuzla veya sevgilinizle bolca vakit geçirebilirsiniz. Ortağınızla sorumlukları dengeleyerek uyumu yakalayabilirsiniz. Ancak fazla özveride bulunmasanız iyi olur. Sonrasında pişmanlık duyabilirsiniz. İstediğiniz hedefe ulaşmak için; yeterli enerji, hayal ve vizyona sahipsiniz.

BALIK : Salı gününe kadar aile ve ev konuları, çarşambadan itibaren kardeş ve yakın çevre ilişkilerine odaklanacaksınız. Devam eden yanıltıcı etkiler nedeniyle; aldatılmak, yanılmak ve hayal kırıklıklarına dikkat etmelisiniz. Ev içi kaza riski yüksek. Duygusal konulardaki iç yaralarınızı sarmayı destekleyen enerjiler mevcut. Kazançlarınız artabilir.