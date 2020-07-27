Haftalık burç yorumları: 27 Temmuz - 2 Ağustos burç yorumları Haftalık burç yorumları ile bu hafta neler olacak öğrenin! Aysun Köşker Koç'un değerlendirdiği haftalık burç yorumları ile aşk, para, aile ve sağlık konularında neler yaşanacak fikir edinebilirsiniz. İşte Koç, Boğa, İkizler, Yengeç, Aslan, Başak, Terazi, Akrep, Yay, Oğlak, Kova, Balık burçlarına dair 27 Temmuz - 2 Ağustos haftalık burç yorumları…

Karma Astrolog Aysun Köşker Koç, haftalık burç yorumları değerlendirmesini sizlere sundu. Haftalık burç yorumları ilebu hafta sizleri neler bekliyor, size neler tavsiye ediliyor öğrenebilirsiniz. İşte Koç, Boğa, İkizler, Yengeç, Aslan, Başak, Terazi, Akrep, Yay, Oğlak, Kova ve Balık burcunun 27 Temmuz - 2 Ağustos haftalık burç yorumları...

HAFTALIK BURÇ YORUMLARI

KOÇ : Evlilik ve ortaklı ilişkilerde tansiyon yüksek olabilir. Ani kararlar vermemek gerekir. Öfkeyle kalkan zararla oturur, unutmayın. Bazı koçlar uzun süredir almak istedikleri evi alabilirler. Bekar koçlar ise; hayalini kurdukları yuva için adım atabilirler. Kadınların desteğini alacaksınız.

BOĞA : Ailenize ve evinize yoğunlaşacağınız bir hafta. Olayları büyütme eğilimindesiniz ve sorumluluklar ağır gelebilir. Bir taraftan da sizi üzen konularda bazı iyileşmeler moral verecektir. Geçmişte bir kadına verdiğiniz destek, bu defa size iyilik olarak dönecek ve yüzünüzü güldürecek.

İKİZLER: Kardeş veya yakın çevrenizle ilgilenebilir, onlarla zaman geçirebilirsiniz. İmajınızı değiştirebilir, saçınız veya yüzünüzde estetik dokunuşlar yaptırabilirsiniz. Ticaret, medya, elektronik sektörlerinde çalışanlar; yeni anlaşmalara imza atabilirler. Arkadaş çevrenizdeki sorunlar düzelecek.

YENGEÇ : Kazançlarınız ve maddi konulara yoğunlaşacaksınız. Evlilik veya ortaklı işlerinizde; aklınızla duygularınız çelişecek ve karar vermekte zorlanacaksınız. Çocuğunuz veya sevgiliniz için fazla harcama yapabilir, sonrasında üzülebilirsiniz.Kadınlardan her konuda destek alabilirsiniz.

ASLAN : Günlük sorumluluklar sizi yorabilir. Ailenizden kadınların eleştirilerine maruz kalabilirsiniz. Yurt dışı, eğitim, hukuk gibi konulardaki sorunları çözerek rahatlayabilir, yeni anlaşmalar yapabilirsiniz. Günlük basit konuları büyüterek, eşinizle tartışabilirsiniz. Sakin olmakta yarar var.

BAŞAK : Çocuğunuz veya aşkınızla ilgili sorumluluklar ağır gelebilir. Bu hafta normale göre daha hırslı ve tutkulu olabilirsiniz. Ödemelerinizi rahatça yapabilir, ek kazanç elde edebilirsiniz. Kadınlardan alacağınız destekle ve iç sesinize güvenerek hareket ederseniz, hedefinize ulaşabilirsiniz.

TERAZİ : Hayatınızdaki konumunuza odaklanacaksınız. Çalışanlar kariyerine yoğunlaşacak. İşinizle ilgili güzel anlaşmalar yapabilirsiniz.Ani duygu geçişleri yaşayabilirsiniz. Aile içindeki maddi kaynaklı anlaşmazlıklar devam etse de, kısmen sorunları çözerek rahatlayabilirsiniz.

AKREP : Eğitim, hukuk, yurt dışı konularıyla ilgilenebilir; şehirlerarası yolculuk yapabilirsiniz. Evlilik ve ortaklıklarla ilgili konularda duygu değişimleri ve ani krizler çıkabilir. Dikkat. Kardeş ve yakın çevrenizle ilgili devam eden sorunların hafiflemesiyle biraz rahatlayacaksınız.

YAY : Ödemeler, ek gelirler, miras, kredi gibi konular haftanın ana teması. Etrafınızdaki kadınlardan kaynaklı olarak bereketiniz artabilir. Kendinizi olduğunuz gibi, rahatça ifade edebileceksiniz. Aile, ev, gayrimenkul gibi konulardaki sorunları çözerek biraz rahatlayacaksınız.

OĞLAK : Bir kadının desteğiyle kazancınızı artırabilirsiniz. İş ve ev arasında kalarak zorlanabilirsiniz. Ticaret, iletişim, elektronik gibi sektörlerde çalışanlar güzel sözleşmelere imza atabilirler. Kardeş, kuzen veya yakın arkadaşınız kalbinizi kırabilir. Evliler eşleriyle aralarını düzeltebilirler.

KOVA : Duygularınız inişli çıkışlı olabilir. Kendinizi ifade etmekte zorlanabilirsiniz. Bazı kovalar uzun zamandır hayalini kurduğu evi alabilirler. Seyahat, hukuk, eğitim gibi konular için fazla harcama yapabilirsiniz. Bu dönem yeni tanışacağınız insanlara güvenmemeniz sizin için en iyisi.

BALIK : Çarşamba gününden itibaren aşk veya çocukla ilgili olaylar ön plana çıkacak. Birden gelişen olaylar neticesinde ekstra ödemeler yaparak canınız sıkılabilir. Kadınlarla iletişimin güçlü olacağı bir hafta. Özellikle yakın çevrenizdeki kadınların maddi desteğini de alabilirsiniz.