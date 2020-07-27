Haftalık burç yorumları: 27 Temmuz - 2 Ağustos burç yorumları
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Haftalık burç yorumları: 27 Temmuz - 2 Ağustos burç yorumları

Haftalık burç yorumları ile bu hafta neler olacak öğrenin! Aysun Köşker Koç'un değerlendirdiği haftalık burç yorumları ile aşk, para, aile ve sağlık konularında neler yaşanacak fikir edinebilirsiniz. İşte Koç, Boğa, İkizler, Yengeç, Aslan, Başak, Terazi, Akrep, Yay, Oğlak, Kova, Balık burçlarına dair 27 Temmuz - 2 Ağustos haftalık burç yorumları…

Haftalık burç yorumları: 27 Temmuz - 2 Ağustos burç yorumları
27.07.2020 10:14 | Son Güncelleme: 27.07.2020 11:32

Karma Astrolog Aysun Köşker Koç, haftalık burç yorumları değerlendirmesini sizlere sundu. Haftalık burç yorumları ilebu hafta sizleri neler bekliyor, size neler tavsiye ediliyor öğrenebilirsiniz. İşte Koç, Boğa, İkizler, Yengeç, Aslan, Başak, Terazi, Akrep, Yay, Oğlak, Kova ve Balık burcunun 27 Temmuz - 2 Ağustos haftalık burç yorumları...

HAFTALIK BURÇ YORUMLARI

KOÇ : Evlilik ve ortaklı ilişkilerde tansiyon yüksek olabilir. Ani kararlar vermemek gerekir. Öfkeyle kalkan zararla oturur, unutmayın. Bazı koçlar uzun süredir almak istedikleri evi alabilirler. Bekar koçlar ise; hayalini kurdukları yuva için adım atabilirler. Kadınların desteğini alacaksınız.

BOĞA : Ailenize ve evinize yoğunlaşacağınız bir hafta. Olayları büyütme eğilimindesiniz ve sorumluluklar ağır gelebilir. Bir taraftan da sizi üzen konularda bazı iyileşmeler moral verecektir. Geçmişte bir kadına verdiğiniz destek, bu defa size iyilik olarak dönecek ve yüzünüzü güldürecek.

İKİZLER: Kardeş veya yakın çevrenizle ilgilenebilir, onlarla zaman geçirebilirsiniz. İmajınızı değiştirebilir, saçınız veya yüzünüzde estetik dokunuşlar yaptırabilirsiniz. Ticaret, medya, elektronik sektörlerinde çalışanlar; yeni anlaşmalara imza atabilirler. Arkadaş çevrenizdeki sorunlar düzelecek.

YENGEÇ : Kazançlarınız ve maddi konulara yoğunlaşacaksınız. Evlilik veya ortaklı işlerinizde; aklınızla duygularınız çelişecek ve karar vermekte zorlanacaksınız. Çocuğunuz veya sevgiliniz için fazla harcama yapabilir, sonrasında üzülebilirsiniz.Kadınlardan her konuda destek alabilirsiniz.

ASLAN : Günlük sorumluluklar sizi yorabilir. Ailenizden kadınların eleştirilerine maruz kalabilirsiniz. Yurt dışı, eğitim, hukuk gibi konulardaki sorunları çözerek rahatlayabilir, yeni anlaşmalar yapabilirsiniz. Günlük basit konuları büyüterek, eşinizle tartışabilirsiniz. Sakin olmakta yarar var.

BAŞAK : Çocuğunuz veya aşkınızla ilgili sorumluluklar ağır gelebilir. Bu hafta normale göre daha hırslı ve tutkulu olabilirsiniz. Ödemelerinizi rahatça yapabilir, ek kazanç elde edebilirsiniz. Kadınlardan alacağınız destekle ve iç sesinize güvenerek hareket ederseniz, hedefinize ulaşabilirsiniz.

TERAZİ : Hayatınızdaki konumunuza odaklanacaksınız. Çalışanlar kariyerine yoğunlaşacak. İşinizle ilgili güzel anlaşmalar yapabilirsiniz.Ani duygu geçişleri yaşayabilirsiniz. Aile içindeki maddi kaynaklı anlaşmazlıklar devam etse de, kısmen sorunları çözerek rahatlayabilirsiniz.

AKREP : Eğitim, hukuk, yurt dışı konularıyla ilgilenebilir; şehirlerarası yolculuk yapabilirsiniz. Evlilik ve ortaklıklarla ilgili konularda duygu değişimleri ve ani krizler çıkabilir. Dikkat. Kardeş ve yakın çevrenizle ilgili devam eden sorunların hafiflemesiyle biraz rahatlayacaksınız.

YAY : Ödemeler, ek gelirler, miras, kredi gibi konular haftanın ana teması. Etrafınızdaki kadınlardan kaynaklı olarak bereketiniz artabilir. Kendinizi olduğunuz gibi, rahatça ifade edebileceksiniz. Aile, ev, gayrimenkul gibi konulardaki sorunları çözerek biraz rahatlayacaksınız.

OĞLAK : Bir kadının desteğiyle kazancınızı artırabilirsiniz. İş ve ev arasında kalarak zorlanabilirsiniz. Ticaret, iletişim, elektronik gibi sektörlerde çalışanlar güzel sözleşmelere imza atabilirler. Kardeş, kuzen veya yakın arkadaşınız kalbinizi kırabilir. Evliler eşleriyle aralarını düzeltebilirler.

KOVA : Duygularınız inişli çıkışlı olabilir. Kendinizi ifade etmekte zorlanabilirsiniz. Bazı kovalar uzun zamandır hayalini kurduğu evi alabilirler. Seyahat, hukuk, eğitim gibi konular için fazla harcama yapabilirsiniz. Bu dönem yeni tanışacağınız insanlara güvenmemeniz sizin için en iyisi.

BALIK : Çarşamba gününden itibaren aşk veya çocukla ilgili olaylar ön plana çıkacak. Birden gelişen olaylar neticesinde ekstra ödemeler yaparak canınız sıkılabilir. Kadınlarla iletişimin güçlü olacağı bir hafta. Özellikle yakın çevrenizdeki kadınların maddi desteğini de alabilirsiniz.

İlgili Haberler

Günlük burç yorumları 27 Temmuz 2020 Pazartesi (Haftalık burç yorumları)
Günlük burç yorumları 27 Temmuz 2020 Pazartesi (Haftalık burç yorumları)
Günlük burç yorumları 18 Temmuz 2020 Cumartesi (Haftalık burç yorumları)
Günlük burç yorumları 18 Temmuz 2020 Cumartesi (Haftalık burç yorumları)
Günlük burç yorumları 19 Temmuz 2020 Pazar (Haftalık burç yorumları)
Günlük burç yorumları 19 Temmuz 2020 Pazar (Haftalık burç yorumları)
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

7 kez ölümden dönen adama arkadaşları 'Kedi gibi 9 canlısın' esprisi yapıyor Yaşam
7 kez ölümden dönen adama arkadaşları "Kedi gibi 9 canlısın" esprisi yapıyor
Uğur Akkuş, tavırlarından rahatsız olduğu Kerimcan Durmaz'ın üzerine yürüdü Magazin
Uğur Akkuş, tavırlarından rahatsız olduğu Kerimcan Durmaz'ın üzerine yürüdü
Hatalı basılan 50 TL'yi Milli Dayanışma Kampanyası'na bağışlamak için 75 bin TL'ye satışa çıkardı Ekonomi
Hatalı basılan 50 TL'yi Milli Dayanışma Kampanyası'na bağışlamak için 75 bin TL'ye satışa çıkardı
'Cinsel içerikli mesaj' cinayetinin sanığı: 8 aydır vicdan azabı çekiyorum 3. Sayfa
"Cinsel içerikli mesaj" cinayetinin sanığı: 8 aydır vicdan azabı çekiyorum
MasterChef yarışmacısı Kayhan Özekin, Somer Sivrioğlu'nun Ali Nazik'le ilgili hikayesini anlattı! Jürilerin ağzı açık kaldı Magazin
MasterChef yarışmacısı Kayhan Özekin, Somer Sivrioğlu'nun Ali Nazik'le ilgili hikayesini anlattı! Jürilerin ağzı...
Gelin arabasının arkasındaki yazı görenleri güldürdü Güncel
Gelin arabasının arkasındaki yazı görenleri güldürdü
Belediye başkanının, nikahını kıydığı şoförünün karısıyla yasak aşk skandalı patlak verdi
Belediye başkanının, nikahını kıydığı şoförünün karısıyla yasak aşk skandalı patlak verdi
İpe sarılarak yoga yapan Simge Sağın, esnekliğiyle ağızları açık bırakıyor
İpe sarılarak yoga yapan Simge Sağın, esnekliğiyle ağızları açık bırakıyor
Görgü tanığı, Mersin'de 5 askerimizin şehit olduğu kazayı anlattı
Görgü tanığı, Mersin'de 5 askerimizin şehit olduğu kazayı anlattı
Son Dakika: YKS'nin TYT oturumunda 5 ilden 5 birinci çıktı
Son Dakika: YKS'nin TYT oturumunda 5 ilden 5 birinci çıktı
Son Dakika: Kamu işçilerine verilecek ilave tediyeler bugün ödenecek
Son Dakika: Kamu işçilerine verilecek ilave tediyeler bugün ödenecek
Kızları, sevdiği çocuğa kaçan aile, ev basıp rastgele ateş açtı! Ortalık savaş alanına döndü
Kızları, sevdiği çocuğa kaçan aile, ev basıp rastgele ateş açtı! Ortalık savaş alanına döndü
Karşıyakalı futbolcular, oyunun çabuk başlaması için rakip oyuncuyu sahanın dışına taşıdı
Karşıyakalı futbolcular, oyunun çabuk başlaması için rakip oyuncuyu sahanın dışına taşıdı
Meteoroloji'den 6 il için sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış uyarısı
Meteoroloji'den 6 il için sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış uyarısı
AK Parti'den 'hilafet' tartışmalarıyla ilgili açıklama: Cumhuriyetimiz gözbebeğimizdir
AK Parti'den 'hilafet' tartışmalarıyla ilgili açıklama: Cumhuriyetimiz gözbebeğimizdir
Medipol Başakşehir'de futbolculara 500'er bin TL şampiyonluk primi verilecek
Medipol Başakşehir'de futbolculara 500'er bin TL şampiyonluk primi verilecek
Belçim Bilgin, Hekimoğlu'nun kadrosuna dahil oldu
Belçim Bilgin, Hekimoğlu'nun kadrosuna dahil oldu
Pınar'ı katleden caninin mekanına yazılan 'katil' yazısı, ailesi tarafından kapatıldı
Pınar'ı katleden caninin mekanına yazılan "katil" yazısı, ailesi tarafından kapatıldı
Oyuncu Yağmur Tanrısevsin Bodrum'da yeni aşkıyla yakalandı
Oyuncu Yağmur Tanrısevsin Bodrum'da yeni aşkıyla yakalandı
Erdoğan, kabineyi bugün topluyor! Kurban Bayramı için yeni tedbirler alınacak
Erdoğan, kabineyi bugün topluyor! Kurban Bayramı için yeni tedbirler alınacak
Takım arkadaşının 'Bize ihanet etti' dediği Özer Hurmacı'dan açıklama geldi
Takım arkadaşının "Bize ihanet etti" dediği Özer Hurmacı'dan açıklama geldi
Sahte avukat, iş vaadiyle kandırdığı kadınların 30 bin lirasını dolandırdı
Sahte avukat, iş vaadiyle kandırdığı kadınların 30 bin lirasını dolandırdı
Emre Belözoğlu için çok konuşulacak iddia: Kararından vazgeçti, 1 yıl daha oynamak istiyor
Emre Belözoğlu için çok konuşulacak iddia: Kararından vazgeçti, 1 yıl daha oynamak istiyor
Son Dakika: Mersin'de askerleri taşıyan otobüs devrildi: 5 asker şehit oldu, 10 asker yaralandı
Son Dakika: Mersin'de askerleri taşıyan otobüs devrildi: 5 asker şehit oldu, 10 asker yaralandı
Göksel Gümüşdağ, Volkan Babacan iddialarını yalanladı: Kimseye vermek gibi bir düşüncemiz yok
Göksel Gümüşdağ, Volkan Babacan iddialarını yalanladı: Kimseye vermek gibi bir düşüncemiz yok
Moda sektörüne adım atan Nebahat Çehre, 40 parçalık özel koleksiyon hazırladı
Moda sektörüne adım atan Nebahat Çehre, 40 parçalık özel koleksiyon hazırladı
Belarus'ta 3 kadın, kendilerine 'zavallı şeyler' diyen Lukaşenko'ya rakip oldu
Belarus'ta 3 kadın, kendilerine "zavallı şeyler" diyen Lukaşenko'ya rakip oldu
Çapa Tıp Fakültesi Dekanı, korkutan veriyi paylaştı: Korona nedeniyle önceki döneme göre iki katı başvuru var
Çapa Tıp Fakültesi Dekanı, korkutan veriyi paylaştı: Korona nedeniyle önceki döneme göre iki katı başvuru var
Şeyma Subaşı, pembe mayolu pozlarıyla göz kamaştırdı
Şeyma Subaşı, pembe mayolu pozlarıyla göz kamaştırdı
Akıntıya kapılan 13 yaşındaki kız çocuğu, boğularak hayatını kaybetti
Akıntıya kapılan 13 yaşındaki kız çocuğu, boğularak hayatını kaybetti
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Özgür Özel Hulusi Akar Fatih Sultan Pınar Gültekin Devlet Bahçeli
Magazin Nebahat Çehre Merve Boluğur Huysuz Virjin Michael Jackson
Spor Gökhan Gönül Cüneyt Çakır Emre Belözoğlu Hamza Hamzaoğlu Fernando Muslera
Daha Fazla Bursa Muğla Çocuk Futbolcu
Şu an buradasınız: Haftalık burç yorumları: 27 Temmuz - 2 Ağustos burç yorumları - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 27.7.2020 11:32:08. #1.14#
title