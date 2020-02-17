Haftalık burç yorumları 17 - 23 Şubat: Burçları bu hafta neler bekliyor?

17.02.2020 11:22 | Son Güncelleme: 17.02.2020 11:22

Karma Astrolog Aysun Köşker Koç, haftalık burç yorumlarını sizler için değerlendirdi. Haftalık burç yorumları ile burcunuzda bu hafta sizleri neler bekliyor, size neler tavsiye ediliyor öğrenebilirsiniz. İşte Koç, Boğa, İkizler, Yengeç, Aslan, Başak, Terazi, Akrep, Yay, Oğlak, Kova ve Balık burcunun 17 - 23 Şubat haftalık burç yorumları...

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HAFTALIK BURÇ YORUMLARI

KOÇ : Mantığınızla duygularınızı dengelemekte zorlanacağınız bir hafta. Duygularınızı bir kenara koyarak, akıllıca hareket etmeniz sizi doğru sonuca götürecek. Bir kadın yüzünden beklenmedikekstra masrafa girebilirsiniz. Aklınıza farklı ve orijinal fikirler gelebilir. Başınızı bir yerlere çarpma riskine dikkat. Geçmişteki bazı konularla ilgili karmik olaylar yaşayabilirsiniz.

BOĞA : Aile ve ev konularında aklınızla, iç sesiniz çatışabilir. Eşiniz veya ortağınızla, birden bire sorun yaşama ihtimali yüksek. Ancak tartışma sonucunda, bazı duygusal yaralarınızı sarabilirsiniz. Enerjinizi dışarıya oldukça iyi yansıtabileceksiniz. Çalışma arkadaşınızla veya çalışanınızla tartışabilirsiniz. Ödeme, kredi, miras gibi konularda; farklı bir bakış açısıyla pratik çözümler üreteceksiniz.

İKİZLER : Bu hafta kadınlarla anlaşmak zor olacak. Yanlış çalışana veya ortağa emek verdiğinizi hissedeceksiniz. Yolculuk, eğitim veya hukukla ilgili sorunlar yaşama ihtimali var. Elektronik cihaz veya araba almasanız iyi olur. Bekarlar sevgilileriyle, evliler çocuklarıyla ilgili zorlayıcı olaylar yaşayabilirler. Yaşayacağınız tüm problemlere başka bir bakış açısıyla yaklaşarak sorunu aşma ihtimaliniz yüksek.

YENGEÇ : Haftanın ilk yarısı, hukuk, eğitim, yurt dışı bağlantılı konulara, ikinci yarısında ise; kredi, miras ve ödemelere yoğunlaşabilirsiniz. Aşk veya para konularında problem yaşama riski yüksek. Günlük yaşamda kadınlarla anlaşmak zor olabilir. Olaylara farklı bir bakış açısı geliştirerek size engel olan her şeyi çözebilirsiniz. Ancak bu hafta bazı duygusal yaralarınızı da sarabilirsiniz.

ASLAN :Ödemeler, evlilik ve ortaklı işler haftanın ana teması. Ani ve fevri davranarak konumunuzu kaybedebilirsiniz. Oysa; her şeye değişik bir yönden bakarak problemleri aşabilirsiniz. Akılcı olmanız gerekiyor. Haftanın ikinci yarısında evinize ve ailenize daha çok vakit ayırmak isteyeceksiniz. Kas ve kemik sağlığınıza dikkat etmelisiniz.

BAŞAK : Ailenizden kadınlar sayesinde bereketiniz artabilir. Yaşam enerjinizi tam anlamıyla dışa yansıtabilirsiniz. Kredi, miras ve alacak-verecek konularında sorun yaşama ihtimaliniz yüksek. Ortağınız veya eşinizle uyumu yakalayabileceksiniz. İletişimde yanlış anlama ve anlaşılma yaşayabilirsiniz. Hafta sonuna doğru geçmişten gelen bazı problemler yaşayabilirsiniz.

TERAZİ : Bu hafta kız kardeşiniz veya yakın kız arkadaşınızla, maddi konular yüzünden zorlayıcı olaylar yaşayabilirsiniz. Ancak çözüm şansı yüksek.Kendinizi adayarak emek verdiğiniz şeylerin karşılığını alabilirsiniz.

AKREP : Ev, aile ve kardeş ilişkileri ön planda. Gayrimenkul işleriyle de ilgilenebilirsiniz. Ancak kandırılma ve yanılma riski yüksek olduğu için; 3 hafta sonraya ertelemek iyi olur. Maddi kazançlarınızla ilgili farklı düşünceler geliştirebilirsiniz.

YAY : Hafta başında kardeş ve yakın çevrenize odaklanırken, haftanın ikinci yarısı maddi konulara yoğunlaşabilirsiniz. Çalışma hayatında verdiğiniz emek ve alacağınız desteklerle kazancınızı artırabilir, hedefinize ulaşabilirsiniz.

OĞLAK : Maddi konular ve kendinize yoğunlaşacaksınız. Bu hafta enerjinizin yükseldiğini hissedeceksiniz. Ancak bu enerjiyi mücadele yerine, daha yapıcı çalışmalara yönlendirmeniz iyi olur. Devam eden sorunlarda da iyileşmeler yaşayacaksınız.

KOVA : Tamamen isteklerinize ve hedeflerinize odaklanabilirsiniz. Yakın çevrenizdeki kadınların desteğiyle, maddi ve aşk konularında yaşanan sorunları aşabilirsiniz. İletişim problemlerine dikkat etmelisiniz.

BALIK : Genel anlamda içinize döndüğünüz ve muhasebe yapacağınız bir hafta. Hafta sonu ise; bunalıp kendinizi dışarı atabilirsiniz. Kadınlarla ilgili hayal kırıklığı yaşayabilirsiniz. İç sesinizi dinleyerek amacınıza ulaşabilirsiniz.