Haftalık burç yorumları 11 - 17 Mayıs: Burçlar haftayı nasıl geçirecek?
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Haftalık burç yorumları 11 - 17 Mayıs: Burçlar haftayı nasıl geçirecek?

11.05.2020 09:07 | Son Güncelleme: 11.05.2020 09:25

Haftalık burç yorumları ile bu haftaya hazırlanın! Aysun Köşker Koç tarafından değerlendirilen haftalık burç yorumları ile aşk, para, aile ve sağlık konusunda neler yaşanacak fikir edinebilirsiniz. İşte Koç, Boğa, İkizler, Yengeç, Aslan, Başak, Terazi, Akrep, Yay, Oğlak, Kova, Balık burçlarına dair 11 - 17 Mayıs haftalık burç yorumları…

Karma Astrolog Aysun Köşker Koç, haftalık burç yorumlarını sizler için değerlendirdi. Haftalık burç yorumları ile burcunuzda bu hafta sizleri neler bekliyor, size neler tavsiye ediliyor öğrenebilirsiniz. İşte Koç, Boğa, İkizler, Yengeç, Aslan, Başak, Terazi, Akrep, Yay, Oğlak, Kova ve Balık burcunun 11 - 17 Mayıs haftalık burç yorumları...

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HAFTALIK BURÇ YORUMLARI

KOÇ : Hafta başında maddi işler, perşembeden itibarense; kendinizle ilgili konular ön planda olacak. Arkadaş çevrenizin desteğiyle kazançlarınız artabilir, güzel anlaşmalar yapabilirsiniz. Uzak kadın akrabalarla ilgili iletişim sorunları ve hayal kırıklıkları söz konusu. Partnerinizin elalem ne der eleştirilerine maruz kalabilirsiniz. Geçmişteki yaralarınızı sarabilirsiniz.

BOĞA : Hafta içi bakım, imaj değişiklikliği yapacaksınız. Hafta sonu ise; daha çok içe döneceksiniz. Çalışanlar bu hafta bereketli sözleşmeler yapabilirler. Kadınlarla anlaşmak zor olacak. Sosyalleşme ihtiyacınız üst seviyede. Eğitimini aldığınız konularda, verdiğiniz emeklerin karşılığını maddi olarak alabileceksiniz. Kariyer anlamında oldukça şanslı bir dönem.

İKİZLER : İçe dönük ve inziva modunda olacağınız bir hafta. Duygularınız başka bir şey söylerken, aklınız bambaşka düşünebilir. Mantığınızla hareket etmeniz en doğrusu. Yurt dışı, eğitim, hukukla ilgili konularda güzel gelişmeler sizi bekliyor. Eşinin ailesiyle sorun yaşayanlar için de, problemleri çözme fırsatı mevcut. Aşkta hayal kırıklığı yaşayabilirsiniz.

YENGEÇ : Sosyal olacağınız bir hafta. Kadınlar yüzünden beklemediğiniz bir maddi kayba uğrayabilir, eleştirilerine maruz kalabilirsiniz. Kredi, ek gelir ve miras gibi işlerde şanslı etkiler devrede. Haftanın ikinci yarısında, bekar yengeçler aile kurma yolunda bir adım atabilirler. Evliler ise; eşleriyle çevrelerindeki insanlar yüzünden krizli durumlar yaşayabilirler.

ASLAN : Kariyerinize ve konumunuza odaklısınız. Kadınların dış görünüşünüzle ilgili eleştirilerine maruz kalabilirsiniz. Geçmişte emek verdiğiniz, ancak tamamlanamayan işlerinizi en güzel şekliyle bitirebilirsiniz. Sosyal çevrenizden kadınlarla zıtlaşmanız nedeniyle, maddi kayba uğrayabilirsiniz. Doğru stratejiyi kurabileceğiniz için, sorunu aşabilirsiniz.

BAŞAK : Yolculuk, yurt dışı, eğitim gibi konulara yoğunlaşabilir ve istediğiniz sonuca ulaşabilirsiniz. Ortağınız veya eşinizle maddi sebeplerle tartışabilirsiniz. Dişil ve eril enerjinizi güzel dengeleyip, doğru iletişimle problemi aşabilirsiniz. Aileden kadınlarla, geçmişten gelen duygusal sorunlar tekrar gün yüzüne çıkarak canınızı sıkabilir.

TERAZİ : Kredi, ek kazançlar, ödemeler ve miras gibi işler ön planda. Duygularıyla hareket edenler istifa ederek, başka bir yerde işe girebilirler. Ancak bu hafta akılla hareket etmek sizin için daha iyi olacaktır. Olayların farklı yanlarını da görerek, stratejik davranabileceksiniz. Kız kardeş veya kız arkadaşınızla geçmişten gelen sorunlar yeniden gündem olabilir.

AKREP : Evlilik ve ortaklı işlerde güzel gelişmeler yaşayacaksınız. Bekar akrepler yakın çevrelerinden bir tanıdıklarıyla evliliğe adım atabilirler. Başkalarının ne düşündüğünü fazlaca kafaya takma eğiliminde olabilirsiniz. Ancak olaylara farklı bir açıdan bakarak bunu aşabilirsiniz. Duygusal davranırsanız maddi kayba uğrama riskiniz var. Dikkat.

YAY : Hafta başında günlük rutinlere, çarşambadan itibaren ise; aşk çocuk ve hobilere yoğunlaşabilirsiniz. Ailenizden alacağınız destekle, gelirlerinizi artıracak güzel anlaşmalar yapabilirsiniz. Eşinizle veya ortak iş yaptığınız insanlarla, duygusal davranarak kısıcı diyaloglar yaşayabilirsiniz. Sakin olmakta ve akılcı davranmakta yarar var.

OĞLAK : Ailenizle veya emlak işleriyle ilgilenebilirsiniz. Bu konularda güzel gelişmeler yaşayabilirsiniz. İletişim, medya, mühendislik gibi meslekte çalışanlar için; kalıcı başarılara imza atmaları mümkün. Yazarlık yapanların , yaratıcı gücünün üst seviyede olacağı bir dönem. Haftanın ikinci yarısında, duygularınızı içinizde yaşayacak ve belli etmemeyi seçeceksiniz.

KOVA : Kardeş ve yakın çevre ilişkileri ön planda. Gelir ve gider arasındaki fark nedeniyle, eşiniz veya iş ortağınızla problem yaşama riskiniz yüksek. Ticaret veya iletişim, medya sektöründe çalışanlar için; yeni ortaklıklar ve anlaşmalar yapma fırsatı mevcut. Geçmişte harcadığınız eforun meyvesi gelebilir ve böylece hayalinize ulaşabilirsiniz.

BALIK : Gelirlerinize odaklanacağınız bir hafta. Arkadaş çevrenizden alacağınız destekle, yeni bağlantılar kurarak, kazançlarınızı artırabilir ve hedefinize ulaşabilirsiniz. Ancak;eşiniz veya iş ortağınızla, maddi konular nedeniyle anlaşmazlık yaşayabilirsiniz. Kız kardeş veya kız arkadaşınız için mecburi bir harcama yapmak zorunda kalabilirsiniz.

Haftalık burç yorumları 11 - 17 Mayıs: Burçlar haftayı nasıl geçirecek?
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